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I 70 anni di autonomia di Caino a «In piazza con noi»: la diretta

La trasmissione itinerante di Teletutto fa tappa nel paese della Valle del Garza, con una mattinata dedicata alla sua storia e alle persone che ne animano la vita quotidiana
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Settant’anni dopo il ritorno all’autonomia, Caino si racconta davanti alle telecamere di «In piazza con noi». La trasmissione itinerante di Teletutto fa tappa nel paese della Valle del Garza, con una mattinata dedicata alla sua storia e alle persone che ne animano la vita quotidiana.

L’appuntamento è dalle 11 sul canale 16 del digitale terrestre, con replica alle 20.30. In questo contenuto è disponibile la diretta streaming. In conduzione Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, affiancati da Giorgio Zanetti. Ad aprire e chiudere la puntata la musica dal vivo della banda. Il filo del racconto passerà dal Municipio alle scuole, dalle associazioni alle attività agricole, con uno spazio per i settant’anni del Comune.

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