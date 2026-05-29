«In Piazza con Noi», a Pezzaze riflettori puntati sulla Miniera Marzoli

Tra tradizioni antiche e storie di resilienza, gemellaggi transalpini e musei preziosi, passando per i prodotti enogastronomici e minerari di un territorio che ha fatto del suo sottosuolo un bene prezioso: Pezzaze si prepara questa domenica ad essere protagonista della puntata di In piazza con noi , la trasmissione itinerante di Teletutto che racconta ogni settimana paesi, tradizioni e personaggi del territorio bresciano. Appuntamento alle 11 nella piazza di Mondaro, in centro al paese, con la conduzione di Marco Recalcati, Elisabetta del Medico e Giorgio Zanetti, per immergersi nella storia del borgo valtrumplino.

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Centro nevralgico della narrazione sarà chiaramente la Miniera Marzoli, cuore prima produttivo e ora culturale del paese, e che verrà raccontata anche attraverso le parole di Cesare Piardi, ex minatore e anima della riapertura della struttura come sito museale. Spazio poi all’attenzione che il paese ha riservato alla cultura negli ultimi anni attraverso le parole di Laura Dalaidi dell’Associazione Scopri Valtrompia, e del consigliere delegato alla cultura Marco Dessi, che racconteranno le realtà museali e associative del territorio.

Impegno sociale

A loro si accompagnerà l’intervento di Federico Bregoli, vicepresidente dell’associazione culturale Piccoli Maestri, una clip sul Museo Valtrompia e le parole di Quirino Bontacchio, vicesindaco con delega a Sport ed Istruzione.

Le associazioni del paese interverranno poi attraverso Valentino Maffina, che parlerà del gemellaggio con il Comune francese di Peschadoires, Diego Richiedei, presidente dell’Avis Lavone, Marziano Bregoli, a nome del gruppo locale degli Alpini, Giulia Bontacchio, membro del Cda dell’asilo Giardino dei Colori, Silvia Filippi del Gruppo Fantasia, Gianluca Zanei per la festa della Montagna ed un intervento della Polisportiva. Spazio infine ai prodotti del territorio con la Rebecco Farm, il Caseificio Richiedei e l’Azienda Neritti, e alla musica, portata sullo schermo da realtà musicali della zona.