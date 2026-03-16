Padernello e le sue eccellenze protagoniste a «In Piazza con Noi»

Le telecamere di «In Piazza con Noi», trasmissione di Teletutto condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, sono tornate nel borgo artigiano di Padernello per accendere l’attenzione su alcune delle eccellenze che la Bassa bresciana è capace di offrire.

La puntata di domenica 15 marzo, in diretta anche su Radio Bresciasette, è frutto della collaborazione tra Provincia di Brescia, impegnata in un progetto di promozione del territorio, Fondazione Provincia di Brescia Eventi, Comune di Borgo San Giacomo e Fondazione Castello di Padernello Ets.

Gli scatti di «In Piazza con Noi» da Padernello - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Gli scatti di «In Piazza con Noi» da Padernello - PADERNELLO IN PIAZZA CON NOI REDAZIONE PROVINCIA 15-03-2026 GABRIELE STRADA NEW EDEN GROUP - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

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Il castello e la rinascita del borgo

Il compito di fare gli onori di casa è toccato a Domenico Pedroni, presidente della Fondazione Castello di Padernello Ets e consigliere della Fondazione Brescia Eventi: «È sempre un piacere ospitare Teletutto tra le mura del castello. Vent’anni fa qui c’era un rudere e in pochi credevano nel progetto che lo avrebbe riportato al suo antico splendore. Oggi è diventato un luogo di cultura e socialità».

Anche il vice sindaco di Borgo San Giacomo, Silvia Sbruzzi, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Comune e Fondazione Castello di Padernello, ringraziando quest’ultima per l’eccezionale lavoro di promozione del territorio.

La consigliera delegata alla Cultura Nini Ferrari si è detta «orgogliosa che Padernello faccia parte del nostro territorio. Come Provincia sosteniamo molti progetti, tra i quali Laboratorio Padernello, che ha come obiettivo il recupero e l’insegnamento delle antiche professioni artigiane».

Slow Food e prodotti De.Co.

Il Mercato della Terra Slow Food è allestito da produttori locali e sostenibili - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Da mattino a sera, Padernello, in quanto sede della Condotta Slow Food TerreAcque Bresciane, ha ospitato il Mercato della Terra Slow Food, un’alleanza concreta tra produttori, enti, associazioni e consumatori, uniti dalla convinzione che il cibo buono, pulito e giusto non sia un lusso, ma una scelta quotidiana possibile e auspicabile.

Slow Food è una realtà molto legata al castello - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Biagio Primiceri, responsabile regionale della Condotta Slow Food, ha riferito che «tra le Condotte regionali quella di Padernello è tra le più importanti, sia per numero di soci che per il fascino del suo castello». Accanto al mercato, la domenica è stata arricchita da un appuntamento goloso: lo spiedo del castello De.Co., preparato dai volontari della Fondazione, raccontato da Giuliano Baronchelli e da Antonio Fiorentino.

Non potevano mancare altri prodotti riconosciuti come De.Co., ovvero i casoncelli di Barbariga, il farro di San Paolo e l’Òss de stòmec, presentato da Chicco Brescianini.

Storia, paesaggio e imprese locali

Le clip filmate e le interviste agli ospiti presenti hanno condotto alla scoperta del mulino della Motella, con i suoi sette secoli di storia, raccontati da Gian Mario Andrico, dei vigneti sperimentali della Valle del fiume Oglio, curati dalla Cra di Borgo San Giacomo, dell’agriturismo della famiglia Bettoni, del ponte in natura di Giuliano Mauri, della Lanca e del Palazzo della Volta di Acqualunga, senza dimenticare l’antico camposanto prenapoleonico di Borgo San Giacomo, da tutti conosciuto come «il Sagrato», teatro di numerosi eventi culturali e concerti.

L'orchestra Mariachi del Borgo - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Presenti anche Ruben Gallia, titolare dell’Agri-birrificio artigianale del Graal, e Omar Pansera, proprietario della Locanda del Vegnot, imprenditori che hanno contribuito in maniera decisiva alla rinascita e al rilancio del borgo. Il tutto condito dalla bravura e dalla simpatia dell’orchestra Mariachi del Borgo, che ha accompagnato la diretta con le sue note allegre e scanzonate.

Il prossimo appuntamento con «In Piazza con Noi» sarà domenica 22 marzo a Rovato per Lombardia Carni.