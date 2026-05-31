«In piazza con noi» in diretta da Pezzaze

Questa mattina Pezzaze sarà al centro della nuova puntata di «In piazza con noi», la trasmissione itinerante di Teletutto dedicata alla scoperta dei paesi, delle tradizioni e delle realtà che caratterizzano il territorio bresciano. L’appuntamento è alle 11 in piazza di Mondaro, nel cuore del paese, con Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti.

La trasmissione, realizzata con il contributo della Provincia di Brescia e della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, proporrà un viaggio tra storia, cultura, associazionismo e produzioni locali. Tra i temi principali ci sarà la Miniera Marzoli, simbolo dell’identità di Pezzaze, raccontata anche attraverso la testimonianza di Cesare Piardi, ex minatore che ha contribuito alla valorizzazione del sito come museo.