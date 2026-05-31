«In piazza con noi» in diretta da Pezzaze

Questa mattina Pezzaze sarà al centro della nuova puntata di «In piazza con noi», la trasmissione itinerante di Teletutto dedicata alla scoperta dei paesi, delle tradizioni e delle realtà che caratterizzano il territorio bresciano. L’appuntamento è alle 11 in piazza di Mondaro, nel cuore del paese, con Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti.
La trasmissione, realizzata con il contributo della Provincia di Brescia e della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, proporrà un viaggio tra storia, cultura, associazionismo e produzioni locali. Tra i temi principali ci sarà la Miniera Marzoli, simbolo dell’identità di Pezzaze, raccontata anche attraverso la testimonianza di Cesare Piardi, ex minatore che ha contribuito alla valorizzazione del sito come museo.
Patrimonio culturale e museale
Spazio anche al patrimonio culturale e museale del territorio con gli interventi di Laura Dalaidi dell’associazione Scopri Valtrompia e del consigliere delegato alla cultura Marco Dessi. Non mancheranno approfondimenti dedicati al Museo Orma, alle attività sportive e scolastiche e all’impegno delle numerose associazioni locali, dall’Avis agli Alpini, fino alle realtà che animano la vita sociale del paese.
La puntata darà inoltre voce alle eccellenze produttive del territorio, tra aziende agricole, caseifici e attività locali, senza dimenticare la musica e le tradizioni che contribuiscono a raccontare il volto contemporaneo della comunità pezzazese.