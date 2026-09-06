«In Piazza con noi» a Gottolengo per la sagra della patata: la diretta

Se dieci mesi fa le telecamere di «In piazza con noi» avevano fatto tappa a Gottolengo per festeggiare i frutti della terra e del lavoro dell’uomo in occasione dell’annuale Festa provinciale del Ringraziamento, promossa dalla Coldiretti, oggi vi fanno ritorno per raccontare la sagra della patata e dei sapori.
La kermesse
Sarà infatti la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio ad ospitare la trasmissione condotta da Elisabetta Del Medico e da Marco Recalcati, con la partecipazione di Giorgio Zanetti. Le telecamere di Teletutto si accenderanno alle 11 (canale 16 del digitale terrestre e in streaming sul sito del GdB) dal palazzetto dello sport, cuore della tre giorni che si è aperta venerdì e dedicata al gusto, alla convivialità e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, mettendo in vetrina il mondo rurale, le sue produzioni tipiche e le tradizioni locali.
Durante la 364esima puntata di «In piazza con noi», realizzata in collaborazione con Provincia di Brescia e Fondazione Provincia Brescia Eventi, saranno presentate alcune realtà produttive di Gottolengo, paese a vocazione agricola che ha nella patata la sua icona e immagine simbolo della lavorazione della terra. Si racconterà, ad esempio, della lavorazione delle carni condotta dalla macelleria Prati.
O le marmellate prodotte dal quasi 80 anni da Andrini, che nel 1937 diedi avvio alla produzione della tradizionale marronata e crema di marroni che ancora oggi ne rappresenta il fiore all’occhiello. Oppure l’allevamento di uova che la Ovochef dal 1962 conduce o la produzione di Grana Padano biologico che fa del caseificio Tomasoni una delle eccellenze del Lombardo-Veneto. Non mancherà il racconto del lavoro di promozione del territorio portato avanti dalla locale Pro loco o lo spazio dato alle associazioni che si spendono per la comunità.
La sagra
Ricco il programma della giornata. Alle 8.30 ha aperto la mostra mercato e, in contemporanea, è partito il tour dei mezzi d’epoca che attraverseranno la Bassa. Alle 9.30, nella palestra si è tenuta l’iniziativa «Isè sa fa i gnocc», con l’esibizione delle casalinghe. Seguito dal concorso «Porta la tua patata», organizzato dalla Proloco con Coldiretti. Nel pomeriggio spazio al concorso «Il mio amico Bobi», mentre alle 17.30 la gara «La patata in bocca». La giornata si concluderà alle 20 con cena e musica.