Garda di Sonico e le sue tradizioni a «In Piazza con Noi»

Un viaggio nel tempo e nelle tradizioni di Garda, frazione di Sonico, in Val Camonica. Per riscoprire la bellezza e la storia dei borghi della nostra provincia. La puntata di domenica 12 aprile di «In piazza con noi», la trasmissione di Teletutto condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, è andata nel piccolo abitato camuno, circa 100 abitanti a mille metri di quota: è una delle tre frazioni che compongono il Comune di Sonico, assieme a Rino e Comparte.

Domenica mattina la frazione sembrava essere tornata indietro nel tempo: per le vie c’erano figuranti in costume, antiche ambientazioni contadine, piatti della tradizione preparati all’aperto. E poi il mondo delle associazioni: dal gruppo bandistico San Lorenzo alla Protezione civile, fino alle realtà sportive.

Turismo e natura

Gli scatti di «In Piazza con Noi» da Garda di Sonico - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

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Sono i tanti volti di una frazione e di un paese, Sonico, che ha molto da offrire dal punto di vista turistico: «Siamo il dodicesimo Comune della provincia per estensione – ha raccontato il sindaco Gian Battista Pasquini –. Garda d’estate ha un’ampia capacità turistica, si arriva anche a 300 persone».

La frazione è «la porta della Val Malga»: «Abbiamo tante vie escursionistiche, in Val Malga abbiamo cinque rifugi di alta quota e la direttissima che porta all’Adamello. Abbiamo poi il sito rupestre Unesco del «Coren delle fate», in fase di restauro, che verrà presto rilanciato. Abbiamo infine un piccolo patrimonio artistico che consiste nelle nostre chiese, in particolare nella parrocchiale di Rino, dove ci sono tre tele del Pitocchetto».

Quello di Sonico però è anche un territorio che ha pagato un alto prezzo ambientale, quando nel 2018 ha subito gli effetti della tempesta Vaia: «Ha schiantato a terra quasi 170 ettari di abeti – ha spiegato il sindaco –. Ma abbiamo investito tanto nella bonifica dei boschi e nel taglio delle piante cadute».

Rilancio del territorio

La puntata di «In piazza con noi», che è possibile rivedere in questo articolo, è stata realizzata con il sostegno della Provincia, che in questo modo cerca di valorizzare anche i piccoli borghi del Bresciano: «In piazza con noi è un’eccellente iniziativa che va a raccontare i nostri territori, ricchi di tradizioni – ha detto in un videomessaggio il consigliere provinciale Paolo Fontana –. Sonico è un esempio di eccellenza della nostra provincia, che esprime tante peculiarità dal punto di vista artigianale, agricolo, turistico e anche imprenditoriale».

Vecchi mestieri - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Valorizzare i territori è anche tenere viva la memoria delle tradizioni, come per tanti anni è stato fatto a Garda con la manifestazione «Viaggio nella memoria»: «Nel 2000 avevamo iniziato questa manifestazione per cercare di riscoprire i vecchi mestieri tramandati dai nostri nonni – ha raccontato il vicesindaco di Sonico, Marco Fanetti –. Iniziava nel centro storico dove veniva installato il portone di un fienile, aperto dalla persona più anziana del paese. Si tenga conto che Garda negli ultimi quarant’anni può vantare sei ultracentenari».

Il borgo oggi cerca di attrarre nuovi abitanti e già alcuni giovani vi si sono trasferiti: «Qui si può vivere con estrema tranquillità, il centro storico non è accessibile dalle automobili – ha aggiunto Fanetti –. Abbiamo una qualità di vita veramente alta».

Eventi e memoria collettiva

I rappresentanti delle diverse anime del piccolo borgo montano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Una delle iniziative che oggi attraggono più visitatori a Sonico e nelle sue frazioni è il festival di artisti di strada «Girovagarte», alla sedicesima edizione: «Nasce per rendere più attrattivo il centro storico attraverso l’arte di strada – ha spiegato il presidente della Pro loco, Paolo Bornatici –. È l’evento clou dell’estate di Sonico. Raccoglie oltre 4mila visitatori: quest’anno andrà in scena il 17 e 18 luglio, con 14 compagnie di artisti, alcune delle quali anche dall’Australia e dal Brasile».

Ma la memoria da conservare è anche quella delle tragedie del passato. Il 4 maggio verrà posata una pietra d’inciampo in via Foscolo a Garda, davanti alla casa dove abitò Giacomo Mottinelli, deportato durante la Seconda guerra mondiale nel campo di concentramento di Mauthausen, e ricordato dal nipote Ivano Pedersoli.