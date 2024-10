In Piazza con Noi è a Padernello per raccontare gli artigiani

In «Piazza con Noi» domani torna a Padernello, per raccontare quello che oggi il borgo è diventato: un grande laboratorio artigiano che vive, crea, progetta e produce. Il meraviglioso castello sarà la cornice della puntata che inizierà in diretta dalle 11 sul canale 16 di Teletutto.

Per il programma è motivo di orgoglio poter testimoniare ai telespettatori che il percorso fatto insieme «Verso il borgo» oggi è ancor più bello e ricco rispetto a quanto raccontato a partire dal 2017, quando Fondazione Castello di Padernello mise le basi di quello che ai più poteva apparire come un sogno ambizioso.

Squadra forte

Il tempo ha dimostrato che nulla è impossibile se si lavora insieme e se in quello che si pensa e si crea oltre alla testa e alle mani si mette anche il cuore. Fondazione infatti ha avuto al suo fianco in questo percorso partner autorevoli, capaci, che hanno mantenuto la parola data: Associazione Artigiani di Brescia, Gruppo Foppa e Its Academy Machina Lonati, Coordinamento degli Enti di Formazione Professionale della provincia di Brescia, Cciaa di Brescia, Iriapa, Casartigiani Lombardia e Unione Imprese e Artigiani di Lodi, Provincia, Fondazione Provincia di Brescia Eventi e Regione. Una squadra che nel 2023 si è arricchita grazie all’ingresso della Scuola d’Arti e Mestieri Francesco Ricchino e del Circuito Wellmade di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. Dietro alle istituzioni e alle sigle ci sono state, però, ed è bello e giusto sottolinearlo, tantissime persone, uomini e donne che hanno fortemente voluto la rinascita del borgo. Un borgo bellissimo, che pulsa di vita e di lavoro e che oggi è punto di riferimento nazionale per la formazione artigiana. Per tutta la giornata di domenica e anche durante la diretta, i laboratori saranno aperti al pubblico e chi vorrà potrà tuffarsi nel mondo dei mestieri grazie alla disponibilità dei maestri artigiani, pronti a lavorare a quattro mani.

Gusto

Nel borgo saranno allestite anche tre isole gourmet (il coupon per accedere sarà acquistabile in loco) grazie al Consorzio Pasticceri Artigiani che proporrà le sue produzioni tra cioccolata, biscotti e lievitati, affiancato dal Sindacato Panificatori. A completare il cestino da pic-nic del Borgo, salumi locali e vino dai Colli dei Longobardi. All’opera ci saranno anche tipografi di Atab che insieme ai giovani del Circuito Wellmade realizzeranno il calendario personalizzato 2025.

Laboratorio Padernello accoglierà anche l’esposizione Innovation Room promossa da Cose Mai Viste, progetto riconosciuto per la seconda volta dal Bando Demo della Regione, che promuove e valorizza il sistema creativo regionale del design e della moda. Non mancheranno i laboratori rivolti ai più piccoli dedicati al mondo del dolce e dell’elettronica. Gli artigiani del fare si confronteranno anche con l’intelligenza artificiale nella tavola rotonda che inizierà alle 10 di domenica per ribadire ai microfoni di Teletutto che «sono pronti ad accogliere anche la sfida delle nuove tecnologie che non sono un nemico, ma un’opportunità da cogliere per creare una nuova alleanza».