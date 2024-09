Il castello di Padernello, presidio culturale della Bassa

Il maniero è stato restituito quasi completamente all'originario splendore dapprima grazie alle cure dell'Associazione Amici del Castello, e in seguito della Fondazione Castello di Padernello

2 ' di lettura

Uno scorcio del castello di Padernello - © www.giornaledibrescia.it

Mentre raggiungo, attraverso strette arterie guardate a viste da canali d'acqua che inducono alla prudenza, il castello di Padernello, mi risuonano in testa le considerazioni che sovente gli amici delle terre basse bresciane consegnano all'interlocutore quando si parla dei rispettivi territori. L'ex area Vela e le ipotesi di soluzioni per il futuro della Franciacorta In molti si schermiscono considerando il loro contesto meno pregiato dei laghi, della Franciacorta, delle Valli. Non riescono mai