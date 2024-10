Artigiani all’opera al Castello di Padernello

«Più che laboratorio, si dovrebbe chiamare miracolo Padernello».

Mutuiamo le parole dall’a.d. del Gruppo Foppa, Giovanni Lodrini, per spiegare quanto negli ultimi otto anni si è riusciti a creare nel borgo della Bassa in cui abitano 76 persone e che è diventato il «luogo dell’artigianato», rigenerando il territorio, grazie alla sinergia venutasi a creare tra Associazione artigiani, Fondazione Castello di Padernello, Fondazione Provincia di Brescia, gruppo Foppa e con loro un’altra fitta rete di realtà tra le quali la Camera di Commercio e CasArtigisani di Lodi.

La tavola rotonda

Leggi anche Il castello di Padernello, presidio culturale della Bassa

Domenica il borgo e il castello di Padernello ospiteranno «Un giorno che ne racconta altri 365» tra «laboratori di pelletteria, tessitura, norcineria ma anche di panificazione, pasticceria, cioccolateria e tipografia; sarà una vera occasione - ha spiegato Nicoletta Bontempi - per vedere gli artigiani all’opera, in collaborazione con la Scuola d’arti e mestieri Ricchino e Fondazione Calogni dei Mestieri d’arte».

Artigiani che non si fossilizzano però sulle loro conoscenze e competenze ma che osano pensare anche al futuro e alle sfide cui la modernità pone loro di fronte: da qui la tavola rotonda nel Castello sul tema «Mondo artigiano: tradizione, digitalizzazione e intelligenza artificiale» cui parteciperanno anche gli assessori regionali Tironi e Maione.

«Ricordo ancora l’edizione zero di Laboratorio Padernello, quando in due giorni contammo 4.500 presenze. Oggi - ha affermato il presidente dell’Associazione artigiani, Marenda - siamo riusciti a far rinascere il borgo e a promuovere l’incontro con gli studenti dei Cfp che on-line, grazie ad alcuni video, hanno potuto osservare e appassionarsi al nostro lavoro». Per il presidente della Fondazione Castello di Padernello, Pedroni, «quei video, quelle scintille in cui gli artigiani si raccontano, hanno raggiunto ben 9.000 ragazzi e noi qui vorremmo creare una scuola-bottega allestendo stanze in cui gli studenti possono dormire, come in una sorta di albergo diffuso, facendo crescere ancora di più il borgo».

Su Teletutto

Domenica dalle 10 alle 18 oltre ai laboratori si potranno anche fare degustazioni con un carnet di coupon (a 12 euro), oltre ad assistere, la mattina, a una puntata di In Piazza con Noi, la trasmissione di Teletutto.