«In Piazza con Noi» celebra i 140 anni degli Artigianelli

Era il 3 dicembre 1886 quando, ai piedi del Castello, attiguo al monastero di Santa Giulia, don Giovanni Battista Piamarta, intrepido prete che aveva a cuore il destino dei giovani, specialmente degli emarginati, accoglieva cinque orfanelli. Era l’inizio della grande opera di evangelizzazione che si sarebbe poi irradiata in altre località, nella nostra provincia e, poi, in Italia e nel mondo, sempre fedele al motto del sacerdote: «Fare bene il bene».

Un traguardo importante, quello dei 140 anni dalla fondazione dell’istituto Artigianelli e il secolo di vita dell’Associazione ex alunni, che sarà il cuore della nuova puntata di «In Piazza con Noi», in diretta domenica su Teletutto alle 11 (in replica alle 20.30).

In onda

Condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti la trasmissione rappresenta il coronamento di tre giorni di festa, da venerdì a domenica, che vedrà l’istituto cittadino (frequentato quotidianamente da oltre 600 studenti dei corsi professionali e post qualifica) ripercorrere le tappe della sua storia, celebrare il traguardo raggiunto e svelare le prossime grandi sfide.

Accolti da padre Francesco Ferrari e da padre Danilo Scalvini, saranno numerosi gli ospiti che interverranno e racconteranno le opere e i giorni della congregazione fondata da Piamarta: da padre Benedetto Picca, superiore generale, a padre Fabio Vinaschi, direttore dell’Associazione formazione Giovanni Piamarta, l’ente che porta avanti la formazione dei giovani nel campo dell’istruzione professionale a 360 gradi. In particolare, sarà presentato da Giuseppe Raineri, direttore dell’Afgp, un progetto particolarmente innovativo: «Piamarta lavoro&sviluppo», il nuovo hub formativo pensato per rispondere al crescente dislivello di competenze e all’obsolescenza professionale offrendo alle imprese e ai lavoratori un incubatore di idee e servizi.

E sarà anche illustrata la sinergia stretta con la Diocesi attraverso il progetto «Fedeli alle radici, protagonisti nel digitale», ideato per promuovere un uso critico e responsabile delle tecnologie e rafforzare il ruolo strategico della formazione nel dialogo tra imprese, istituzioni e mondo educativo.

Non mancherà la voce di Paolo Andreassi, presidente dell’Associazione ex alunni, che porterà la testimonianza delle migliaia di giovani che hanno varcato il cancello dell’istituto e nelle sue aule hanno trovato un’istruzione poi spendibile nel mondo del lavoro.

A Laura Del Bono il compito di presentare il Museo Piamarta che conserva cimeli e testimonianze del sacerdote. Una giornata di festa, quindi, in memoria e a testimonianza, tra presente passato e futuro, di quel «grande apostolo della carità e della gioventù», come ebbe a definirlo papa Benedetto XVI nella messa di canonizzazione in San Pietro nell’ottobre 2012.