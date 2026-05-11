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Tra storia, fiori e tradizioni: Cazzago San Martino a «In Piazza con Noi»

La diretta di Teletutto ha raccontato il territorio tra il corteo storico delle frazioni, le anticipazioni di «Franciacorta in fiore» e il ricco tessuto culturale e associativo del Comune franciacortino
Gabriele Minelli
«In Piazza con Noi» da Cazzago San Martino (puntata 353) - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
«In Piazza con Noi» da Cazzago San Martino (puntata 353) - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Una puntata di «In Piazza con Noi» per mostrare il bello del territorio di Cazzago San Martino e dare delle gustose anticipazioni dell’edizione numero 27 di «Franciacorta in fiore», che si terrà dal 15 al 17 maggio nel centro della frazione di Bornato.

A tutta musica

La trasmissione di Teletutto è stata aperta, in diretta, dalle note della banda musicale e dalla sfilata del corteo storico delle frazioni, che tornerà ad essere protagonista durante la kermesse del prossimo week end in occasione della sfida del Palio della rosa tra i sei borghi del territorio comunale (Cazzago, Calino, Bornato, Pedrocca, Costa e Barco).

In piazza con noi: Cazzago San Martino
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Gli scatti di «In piazza con noi» a Cazzago San Martino

Il programma condotto da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti ha presentato quella ricchezza di storia e cultura attorno alla quale ha trovato terreno fertile «Franciacorta in fiore», manifestazione nata nel 1998 con la prima edizione negli spazi dell’azienda agricola Monte rossa.

Ciò che ha sempre caratterizzato «Franciacorta in fiore», decretandone il successo, è il fatto di disporre di luoghi storici di grande fascino a fare da contenitore, promuovendo con efficacia sia il meglio del mondo ortoflorovivaistico nazionale che la storia e la cultura a 360 gradi, enogastronomica in primis.

Una «combinazione magica quella tra vino e territorio» come l’ha definita Luigi Fera del Castello di Bornato (tra le location di «Franciacorta in fiore»), che ha reso questo lembo di terra famoso anche fuori dai nostri confini.

Bellezza e servizi

Sindaco di Cazzago Fabrizio Scuri - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Sindaco di Cazzago Fabrizio Scuri - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Quello di Cazzago San Martino è un territorio molto ampio, che presenta storia, cultura, grandi aziende, quelle vinicole ma non solo – ha raccontato ai microfoni di Recalcati e De Medico il sindaco di Cazzago Fabrizio Scuri –. Mi piacerebbe, però, sottolineare come il nostro sia un Comune attento alle persone.

Lo testimoniato ad esempio gli investimenti sulla mobilità dolce con nuove ciclopedonali, i servizi come il centro prelievi allestito in collaborazione con Poliambulanza e la nuova scuola dell’infanzia, con un nido che ha portato da 18 a 54 i posti per i più piccoli».

Associazioni vivaci

La Protezione civile di Cazzago San Martino - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
La Protezione civile di Cazzago San Martino - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Servizi che sono al centro degli investimenti dell’Amministrazione comunale, che può contare su un gran numero di associazioni.

Ci sono quelle legate alla cultura. La musica, ad esempio, è molto presente con il corpo musicale Orizio, il polo scolastico che ha sezioni a indirizzo musicale e l’Accademia della Franciacorta. Non poteva essere altrimenti visto che Cazzago San Martino ha dato i natali, tra gli altri, al grande pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

Volontari alpini di soccorso emergenziale - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Volontari alpini di soccorso emergenziale - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Cultura, ma non solo: ci sono anche i sodalizi legati alla sicurezza, come l’associazione Carabinieri, il gruppo di Protezione civile presieduto da Maria Paola Gatti e il gruppo dei volontari alpini di soccorso, nato nel lontano 1982 e in grado oggi di gestire oltre quattromila servizi ogni anno (tra soccorso emergenziale, trasporto sangue e supporto agli eventi sportivi, e molta formazione).

Associazioni di lunga data, ma anche novità come «Pastello bianco», citata dal vicesindaco Sabrina Guidetti per la promozione di attività ludiche per bambini con disabilità.

Un territorio ricco di capitale umano e di bellezza, che saranno protagoniste ancora una volta da venerdì a domenica a Bornato per la tre giorni dedicata a rose ed erbacee perenni organizzata dal Comune con Pro loco e Comitato fiera (informazioni disponibili sui canali social della manifestazione).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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