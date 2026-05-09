Franciacorta in fiore si racconta in diretta a «In piazza con noi»

Una puntata di «In piazza con noi» tra fiori, cultura e storia, per presentare la nuova edizione di Franciacorta in fiore e raccontare il meglio del territorio cazzaghese.

Domenica il programma di Teletutto , condotto da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, farà tappa nel borgo franciacortino che nel fine settimana accoglierà diversi appuntamenti di «Aspettando Franciacorta in fiore», gustoso antipasto della kermesse in programma dal 15 al 17 maggio nel centro della frazione di Bornato .

Giorgio Zanetti, Elisabetta Del Medico e Marco Recalcati

Una tre giorni dedicata a rose ed erbacee perenni, cresciuta anno dopo anno fino a diventare non solo una vetrina per il meglio della floricoltura nazionale, ma anche una lente d’ingrandimento su ciò che il territorio di Cazzago San Martino, come gli altri comuni della Franciacorta, ha da offrire.

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Dall’enogastronomia, a partire dall’azienda vinicola Monte Rossa, che ospitò le prime edizioni della manifestazione, ai palazzi storici come il Castello, palazzo Maggi e l’antica pieve di San Bartolomeo, oggi al centro di un importante progetto di restauro. Senza dimenticare le aree verdi, da scoprire attraverso quel turismo lento che cresce anche grazie agli investimenti sulle ciclopedonali e sull’uso di mezzi elettrici.

Capitale umano

Un capitale da valorizzare insieme a quello umano, in un Comune ricco di associazioni culturali, come il gruppo di pittori «Emilio Pasini» e la banda musicale, entrambi presenti alla puntata, oltre che di sodalizi al servizio del territorio e della comunità.

Cazzago San Martino conta infatti su un gruppo di Protezione civile attivo da oltre vent’anni e sul Gruppo volontari alpini di soccorso, nato nel 1982 e oggi in grado di garantire più di 4mila servizi l’anno, tra emergenze, trasporto sangue e supporto agli eventi sportivi. Centinaia di migliaia i chilometri percorsi dai mezzi del sodalizio, che da alcuni anni dispone di una sede più funzionale in via Barco a Costa di Bornato, dove si trovano anche il centro diurno e la residenza per anziani «Casa Serena».

Tutto questo, e molto altro, sarà al centro di «In piazza con noi». Appuntamento a domani a partire dalle 11 sul canale 16 del digitale terrestre. La replica in serata.