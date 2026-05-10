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«In piazza con noi» in diretta da Cazzago San Martino

Fiori, cultura e volontariato sono al centro della trasmissione in onda dalle 11 su Teletutto, in vista di Franciacorta in fiore
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Fiori, cultura e volontariato al centro della puntata di «In piazza con noi» in onda stamattina da Cazzago San Martino in vista di Franciacorta in fiore, la manifestazione dedicata a rose ed erbacee perenni in programma dal 15 al 17 maggio a Bornato.

La trasmissione di Teletutto, condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, va in onda dalle 11 e racconta il territorio cazzaghese tra enogastronomia, luoghi storici e turismo lento. Nel corso della puntata spazio anche alle realtà associative del paese, dal gruppo di pittori «Emilio Pasini» alla banda musicale, fino alle organizzazioni impegnate nel sociale e nel soccorso. Tra queste il Gruppo volontari alpini di soccorso, attivo dal 1982, e la Protezione civile locale.

La trasmissione, in onda sul canale 16 del digitale terrestre, sarà replicata anche in serata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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In piazza con noiBornatoCazzago San Martino
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