«In piazza con noi» in diretta da Cazzago San Martino

La trasmissione di Teletutto, condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, va in onda dalle 11 e racconta il territorio cazzaghese tra enogastronomia, luoghi storici e turismo lento. Nel corso della puntata spazio anche alle realtà associative del paese, dal gruppo di pittori «Emilio Pasini» alla banda musicale, fino alle organizzazioni impegnate nel sociale e nel soccorso. Tra queste il Gruppo volontari alpini di soccorso, attivo dal 1982, e la Protezione civile locale.