«In Piazza con Noi» fa tappa a Capo di Ponte: segui la diretta

Sarà Capo di Ponte la nuova tappa di In Piazza con Noi. L’appuntamento, in diretta dalle 11, sarà con Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, pronti ad accompagnare i telespettatori in un viaggio nel cuore della Valcamonica (replica alle 20.30).
Punto di riferimento
La puntata capontina si aprirà con l’esibizione della banda musicale e con l’introduzione del sindaco Ida Bottanelli, che presenterà il volto di una comunità conosciuta ben oltre i confini camuni per il suo patrimonio archeologico e culturale. Capo di Ponte è infatti uno dei luoghi simbolo dell’arte rupestre, con i suoi siti Unesco che custodiscono una memoria millenaria e che continuano a rappresentare un punto di riferimento per studiosi e visitatori.
La trasmissione darà voce anche a chi lavora ogni giorno per valorizzare questo patrimonio, tra guide didattiche, operatori culturali e progetti legati alla promozione del territorio. Non mancherà il racconto dei sapori e delle produzioni locali, con il formaggio Silter Dop, un approfondimento dedicato alla stagionatura, i casoncelli e i famosi «caicì» locali, tutti da gustare alla Mostra mercato di Pescarzo, e poi ancora il caseificio Cissva e i tartufi.
Comunità
La puntata entrerà anche nella vita delle frazioni e delle associazioni. Pescarzo sarà protagonista con un servizio dedicato e con la presenza delle ricamatrici e degli Amici di Pescarzo, testimonianza di un volontariato solido e sempre presente. Spazio anche alla Pro loco, agli eventi, alla pieve di San Siro e ai progetti culturali e turistici collegati a Visit Cemmo.
Come sempre, In piazza con Noi offrirà anche uno sguardo sul presente e sul futuro: dai progetti emblematici di Camunitas al Cfp Padre Marcolini, fino allo sport, con pallavolo e calcio della Capontina, e a sodalizi come il Gruppo Aragosta, in questo periodo impegnati nell’organizzazione della Run Aragosta.
Anche questa puntata è realizzata con il contributo della Provincia e della fondazione Provincia di Brescia Eventi, per un progetto finalizzato a valorizzare i piccoli borghi.