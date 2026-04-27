I 140 anni di Artigianelli e Piamartini a «In Piazza con Noi»

È stata una grande festa di famiglia quella che l’istituto Artigianelli e la congregazione religiosa dei Piamartini hanno vissuto domenica 26 aprile. Il prestigioso traguardo dei 140 anni è stato celebrato davanti alle telecamere di «In Piazza con Noi». La puntata, condotta da Marco Recalcati ed Elisabetta Del Medico, spalleggiati da Giorgio Zanetti, sotto un caldo sole primaverile a riscaldare i numerosi ex alunni presenti, ha avuto come epicentro lo storico istituto ai piedi del Cidneo.
La storia e l’eredità di San Piamarta
Un luogo simbolo non solo per la comunità religiosa, ma anche per la città: qui, infatti, il 3 dicembre 1886, nel cuore della trasformazione industriale, don Giovanni Battista Piamarta, insieme all’incoraggiamento e al sostegno di mons. Pietro Capretti, dava avvio all’opera di evangelizzazione e soprattutto di formazione dei giovani attraverso il lavoro, come recita il motto dello stesso santo Piamarta: «Pietas et labor».
Ma quella di domenica, che ha coinciso con la memoria liturgica del sacerdote morto il 25 aprile 1913, non è stata solamente l’occasione per volgere lo sguardo all’indietro, ma anche il momento per lanciare nuove proposte e servizi in un mondo sempre più in evoluzione.
Perché, come ha ricordato padre Benedetto Picca, superiore generale della congregazione che opera anche a in Brasile, Cile, Angola e Mozambico, «la modernità di San Piamarta sta nell’aver colto la fame di risposte alle domande essenziali della vita che ogni giovane si porta dentro e nell’aver offerto il lavoro quale chiave per la realizzazione dell’uomo». Un concetto, questo, ribadito anche da padre Francesco Ferrari: «La testa e le mani impegnati nel lavoro devono sposarsi con il cuore, così da formare persone esperte e cittadini coraggiosi».
Assai numerosi gli ex alunni presenti alla conclusione della tre giorni di festa, che si è aperta con la presentazione di un volume sul centenario dell’associazione, oggi presieduta da Paolo Andreassi: «Portiamo avanti i valori che da giovani studenti abbiamo ricevuto e che hanno guidato la nostra esistenza, portandoli poi nel mondo delle professioni».
Formazione e nuove sfide del lavoro
Sono oggi oltre 600 gli allievi che ogni giorno varcano l’istituto che si affaccia sul complesso museale Santa Giulia, suddivisi nei corsi di elettronica, meccanica, grafica, florovivaismo ed informatica e che nel prossimo futuro otterranno una qualifica o un corso di specializzazione.
«La collaborazione con il mondo delle imprese è un fiore all’occhiello della nostra proposta formativa», ha sottolineato Sergio Caprioli, direttore dell’istituto. Una realtà dinamica, che forgia persone che sappiano rispondere alle esigenze del mercato. Ed è per questo che è stato lanciato un nuovo hub formativo, «Piamarta Lavoro&Sviluppo», pensato per rispondere alla crescente necessità di competenze professionali da offrire alle imprese e ai lavoratori. «Se padre Piamarta si è trovato ad operare mentre imperava la rivoluzione industriale, noi – ha spiegato Giuseppe Raineri, direttore dell’Afgp – oggi siamo chiamati ad affrontare la transizione digitale».
La memoria
L’istituto Artigianelli è anche il luogo che conserva le spoglie del «grande apostolo della carità e della gioventù» canonizzato nel 2012: qui sorge il santuario, aperto ogni giorno alla devozione dei fedeli e dove ogni domenica alle 17 si celebra la messa aperta a tutti. E qui trova sede il museo Piamarta, che, come ha narrato Laura Delbono, «non è mera custodia di oggetti, ma scrigno di memoria e testimonianze».