I 140 anni di Artigianelli e Piamartini a «In Piazza con Noi»

Ma quella di domenica, che ha coinciso con la memoria liturgica del sacerdote morto il 25 aprile 1913, non è stata solamente l’occasione per volgere lo sguardo all’indietro, ma anche il momento per lanciare nuove proposte e servizi in un mondo sempre più in evoluzione.

Padre Piamarta, santo dal 2012 - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Perché, come ha ricordato padre Benedetto Picca, superiore generale della congregazione che opera anche a in Brasile, Cile, Angola e Mozambico, «la modernità di San Piamarta sta nell’aver colto la fame di risposte alle domande essenziali della vita che ogni giovane si porta dentro e nell’aver offerto il lavoro quale chiave per la realizzazione dell’uomo». Un concetto, questo, ribadito anche da padre Francesco Ferrari: «La testa e le mani impegnati nel lavoro devono sposarsi con il cuore, così da formare persone esperte e cittadini coraggiosi».

Assai numerosi gli ex alunni presenti alla conclusione della tre giorni di festa, che si è aperta con la presentazione di un volume sul centenario dell’associazione, oggi presieduta da Paolo Andreassi: «Portiamo avanti i valori che da giovani studenti abbiamo ricevuto e che hanno guidato la nostra esistenza, portandoli poi nel mondo delle professioni».

Formazione e nuove sfide del lavoro

I Piamartini e l'istituto Artigianelli hanno festeggiato insieme il traguardo dei 140 anni - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Sono oggi oltre 600 gli allievi che ogni giorno varcano l’istituto che si affaccia sul complesso museale Santa Giulia, suddivisi nei corsi di elettronica, meccanica, grafica, florovivaismo ed informatica e che nel prossimo futuro otterranno una qualifica o un corso di specializzazione.

«La collaborazione con il mondo delle imprese è un fiore all’occhiello della nostra proposta formativa», ha sottolineato Sergio Caprioli, direttore dell’istituto. Una realtà dinamica, che forgia persone che sappiano rispondere alle esigenze del mercato. Ed è per questo che è stato lanciato un nuovo hub formativo, «Piamarta Lavoro&Sviluppo», pensato per rispondere alla crescente necessità di competenze professionali da offrire alle imprese e ai lavoratori. «Se padre Piamarta si è trovato ad operare mentre imperava la rivoluzione industriale, noi – ha spiegato Giuseppe Raineri, direttore dell’Afgp – oggi siamo chiamati ad affrontare la transizione digitale».

La memoria

Il passato rivive nella tradizione - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’istituto Artigianelli è anche il luogo che conserva le spoglie del «grande apostolo della carità e della gioventù» canonizzato nel 2012: qui sorge il santuario, aperto ogni giorno alla devozione dei fedeli e dove ogni domenica alle 17 si celebra la messa aperta a tutti. E qui trova sede il museo Piamarta, che, come ha narrato Laura Delbono, «non è mera custodia di oggetti, ma scrigno di memoria e testimonianze».