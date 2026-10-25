«In Piazza con Noi» a Dello per la Sagra del chiodino

È il chiodino il protagonista della domenica a Dello. Il fungo attorno al quale, da 36 anni, il paese della Bassa si ritrova per una festa che è diventata un appuntamento fisso dell'autunno. E quest'anno, tra stand gastronomici, musica e iniziative per le famiglie, arrivano anche le telecamere di «In Piazza con Noi».
La trasmissione di Teletutto, condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, va in onda in diretta dalle 11 per raccontare il paese, le sue tradizioni e soprattutto le persone che contribuiscono ogni giorno a tenere viva la comunità.
Una domenica di festa
Il cuore della manifestazione sono piazza Roma e piazza Pace, dove per tutta la giornata si alternano iniziative culturali, spettacoli e attività per i bambini. Ma la Sagra del chiodino è anche un'occasione per raccontare Dello oltre la festa.
Ai microfoni di Teletutto si avvicendano amministratori, rappresentanti delle associazioni e protagonisti della vita sociale del paese. Spazio al volontariato, alla scuola, alle tradizioni e alle realtà che animano il territorio.
Intanto, nelle piazze, la festa prosegue con l'esposizione dedicata agli antichi mestieri, i laboratori per i più piccoli, le esibizioni di danza e jujitsu e la musica dal vivo. A pranzo e a cena gli stand gastronomici propongono piatti della tradizione a base di funghi chiodini.
La puntata sarà trasmessa in replica questa sera alle 20.30 su Teletutto. La sagra si concluderà invece lunedì, con una serata musicale al teatro San Giorgio.