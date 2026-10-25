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«In Piazza con Noi» a Dello per la Sagra del chiodino

La 36esima edizione della manifestazione è protagonista della puntata di Teletutto, in onda dalle 11. Tradizioni, associazioni e storie della comunità
Diretta dalle 11 di domenica, replica alle 20 © www.giornaledibrescia.it
Diretta dalle 11 di domenica, replica alle 20 © www.giornaledibrescia.it

È il chiodino il protagonista della domenica a Dello. Il fungo attorno al quale, da 36 anni, il paese della Bassa si ritrova per una festa che è diventata un appuntamento fisso dell'autunno. E quest'anno, tra stand gastronomici, musica e iniziative per le famiglie, arrivano anche le telecamere di «In Piazza con Noi».

La trasmissione di Teletutto, condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, va in onda in diretta dalle 11 per raccontare il paese, le sue tradizioni e soprattutto le persone che contribuiscono ogni giorno a tenere viva la comunità.

Una domenica di festa

Il cuore della manifestazione sono piazza Roma e piazza Pace, dove per tutta la giornata si alternano iniziative culturali, spettacoli e attività per i bambini. Ma la Sagra del chiodino è anche un'occasione per raccontare Dello oltre la festa.

Ai microfoni di Teletutto si avvicendano amministratori, rappresentanti delle associazioni e protagonisti della vita sociale del paese. Spazio al volontariato, alla scuola, alle tradizioni e alle realtà che animano il territorio.

Intanto, nelle piazze, la festa prosegue con l'esposizione dedicata agli antichi mestieri, i laboratori per i più piccoli, le esibizioni di danza e jujitsu e la musica dal vivo. A pranzo e a cena gli stand gastronomici propongono piatti della tradizione a base di funghi chiodini.

La puntata sarà trasmessa in replica questa sera alle 20.30 su Teletutto. La sagra si concluderà invece lunedì, con una serata musicale al teatro San Giorgio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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