In arrivo dal Mit oltre 30 milioni per Manerba e fondi per Orzinuovi

Oltre 120 milioni di euro per nove interventi sulle infrastrutture idriche della Lombardia, con due opere che riguardano direttamente il Bresciano. Tra queste c’è il primo lotto dell’acquedotto della Valtenesi, per il quale il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto circa 30,8 milioni di euro. Le risorse rientrano nel Pnrr Acqua e, considerando anche il cofinanziamento dei beneficiari, porteranno il valore complessivo dei nove interventi regionali a circa 180 milioni di euro.
A Manerba e Orzinuovi
L’intervento più consistente per il territorio bresciano riguarda Manerba del Garda, dove sono destinati circa 30,8 milioni di euro alla realizzazione del primo lotto dell’Acquedotto della Valtenesi. L’opera rientra nel programma di interventi sulle infrastrutture idriche previsto dal Pnrr.
Tra i Comuni bresciani interessati dai finanziamenti c’è anche Orzinuovi, inserito nell’elenco delle opere che riceveranno risorse nell’ambito del programma.
Gli altri interventi
Complessivamente, il programma lombardo comprende nove interventi. Oltre alle opere nel Bresciano, sono previsti circa 30 milioni di euro per l’adeguamento delle infrastrutture dell’acquedotto di Milano, con l’obiettivo di aumentarne la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni.
Nel Cremasco sono invece previsti oltre 16,3 milioni di euro per il «sistema idrico unico» dei Comuni di Offanengo, Romanengo, Crema, Madignano, Izano e Castelleone, all’interno di un progetto dal valore complessivo di circa 26 milioni di euro.
Quasi 14,7 milioni di euro sono destinati alla provincia di Monza e Brianza per potenziare le fonti di approvvigionamento e ridurre la vulnerabilità degli acquedotti comunali. Le altre opere riguardano l’interconnessione degli acquedotti della Valcuvia, in provincia di Varese, una nuova dorsale nell’Oltrepò Pavese, Sabbioneta, nel Mantovano, e Grandate, nel Comasco.