Il raduno neofascista a Brescia si farà ma non in piazza Vittoria

Nuova svolta nella vicenda riguardante il secondo raduno neofascista in città nel giro di poche settimane. L’«Aperitivo Tricolore» si farà ma non in piazza Vittoria. Il presidio promosso da Difendi Brescia, dopo quello che ha sfilato per le vie della città il 13 dicembre, si svolgerà quindi in via Benedetto Croce 21, nella sede di Brescia ai bresciani che risulta essere uno dei soggetti organizzatori.

«Non ci impediranno di vivere la nostra città, ci rifiutiamo categoricamente di abbandonarla al degrado e alla feccia – comunicano i promotori in un comunicato stampa –. Perciò ci troveremo in via Benedetto Croce 21 dove l’iniziativa avrà ugualmente luogo. Cogliamo l’occasione per annunciare che a breve ci saranno novità sulle prossime iniziative in difesa della nostra città».