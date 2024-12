Tensioni in piazza Vittoria tra antifascisti e forze di polizia

Momenti di tensione oggi pomeriggio in piazza Vittoria a Brescia. Mentre era in corso la conferenza stampa dell'assemblea permanente antifascista, in forma di protesta contro l’«Aperitivo Tricolore» organizzato da Difendi Brescia e previsto in via Benedetto Croce, alcuni manifestanti (circa 500 quelli accorsi) hanno esposto uno striscione con scritto «La vera sicurezza è questa qua. Fuori i fascisti dalla città».

Tensione all'assemblea antifascista in piazza Vittoria

Le forze di polizia, presenti numerose in piazza, sono intervenute per farlo togliere. Da qui la situazione è diventata più tesa, con alcuni contatti e una carica portata dagli agenti in tenuta antisommossa nei confronti dei manifestanti. Dopo i momenti di tensione gli animi si sono distesi e alle 18.30 i manifestanti si sono diretti verso il quartiere Carmine in corteo.