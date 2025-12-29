Con l’elicottero in Maniva, Enac sospende la licenza di volo a Oliva

L’elicottero resterà a terra per un po’. Enac ha infatti disposto un provvedimento d’urgenza di sospensione della licenza di volo nei confronti di Bortolo Giorgio Oliva l’imprenditore bresciano di 66 anni che, nonostante un precedente episodio, due settimane fa era nuovamente atterrato con il proprio elicottero in prossimità delle piste da sci del comprensorio Maniva Ski, in provincia di Brescia. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un’ulteriore segnalazione pervenuta ieri dall’Arma dei Carabinieri.

La misura, «finalizzata alla tutela della sicurezza», si inserisce nel procedimento di sospensione già avviato da Enac lo scorso 18 dicembre, in relazione all’atterraggio avvenuto il 13 dicembre senza le necessarie autorizzazioni nelle immediate vicinanze dell’area sciistica. Un’azione che, secondo l’Ente nazionale per l’aviazione civile, «ha comportato un pregiudizio per la flight safety e per l’incolumità delle persone presenti nella zona interessata dal sorvolo».

Il precedente

L’episodio del Maniva non è isolato. Il bresciano era già stato sanzionato lo scorso aprile quando atterrò vicino gli impianti sciistici di Madonna di Campiglio, scelta che gli era costata una sanzione pecuniaria. Enac sottolinea come il provvedimento d’urgenza si sia reso necessario «alla luce della reiterazione delle condotte» e ribadisce «l’importanza del rispetto delle norme aeronautiche, soprattutto in contesti ad alta frequentazione turistica, per garantire la sicurezza di operatori e utenti delle aree sorvolate».