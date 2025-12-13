Giornale di Brescia
Atterra con l’elicottero sulle piste da sci: l’aveva già fatto ad aprile

Andrea Cittadini
Dopo la multa la scorsa primavera per aver «parcheggiato» il velivolo a Madonna di Campiglio, l’episodio si è ripetuto al Maniva. Il protagonista è sempre lo stesso: l’imprenditore Bortolo Giorgio Oliva
Il velivolo atterrato senza autorizzazione
Lo scorso aprile lo aveva fatto sulle piste di Madonna di Campiglio, oggi si è ripetuto su quelle bresciane del Maniva. L’imprenditore Bortolo Giorgio Oliva, 66 anni, è atterrato sulla neve con il proprio elicottero senza autorizzazioni.

Dopo aver «parcheggiato» l’elicottero direttamente sulla pista, l’uomo ha indossato gli sci e ha iniziato una discesa, concedendosi una sciata prima di essere poi raggiunto e identificato dai Carabinieri intervenuti sul posto.

Per la violazione riscontrata è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da parte dell’Enac, autorità competente in materia aeronautica, nonché la possibile sospensione del titolo di volo.

Oliva, da noi contattato, si limita a rispondere «nulla da dire».

