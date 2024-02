Il treno a idrogeno si ferma in stazione a Brescia per la prima volta

Il nuovo treno a idrogeno si ferma a Brescia per la prima volta, ma solo per pochi minuti e non sui binari per Iseo. Dopo quasi cinque mesi dalla presentazione ufficiale avvenuta all’Expo ferroviaria di Rho, il Coradia Stream di Alstom torna a farsi vedere, questa volta con l’esemplare HTR214 002, che questa mattina ha lasciato lo stabilimento di Savigliano in Piemonte diretto alla volta di Salzgitter, in Bassa Sassonia, dove verrà sottoposto a test statici e dinamici, quindi sfruttando per la prima volta la particolare alimentazione che lo contraddistingue.

Nello stabilimento di Salzgitter, infatti, sono stati sviluppati i convogli a idrogeno che da anni percorrono i binari della Germania. I nuovi treni entreranno invece in servizio sulla Brescia-Iseo-Edolo tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025.

Curiosità

La rapida sosta ha attirato l’attenzione dei viaggiatori in attesa sulla banchina i quali, guidati dalle informazioni riportate attraverso una livrea speciale (quella che si vede nelle immagini a corredo non sarà la veste definitiva) proprio sulla cassa powerpack nella quale l’idrogeno sarà trasformato in energia, hanno avuto l’opportunità di comprendere meglio il futuro utilizzo del treno e alcune sue specifiche: è riportato infatti avere un’autonomia di 600 chilometri ed un totale di 260 posti a sedere, ovvero più dei posti dei treni più lunghi attualmente circolanti.

È chiaro che, al di là delle discussioni che l’argomento sta portando, Regione Lombardia e Fnm si stanno muovendo rapidamente per rendere realtà la Hydrogen Valley. Tra l’altro proprio in questi giorni sono stati ultimati i lavori dell’officina di Rovato dove i nuovi convogli saranno sottoposti a manutenzione. Ad oggi tra treni e infrastruttura però manca l’elemento più importante: l’idrogeno.