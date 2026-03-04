Il romanzo per ricominciare: «C’è sempre una nuova vita»

«C’è sempre una nuova possibilità, una nuova vita». In occasione della festa delle donne, la Pro loco di Cologne organizza un incontro speciale dedicato alla rinascita e alla forza delle donne. L’8 marzo alle 20.30 nella sala consiliare del comune di Cologne verrà presentato il libro «Un’altra vita» di Lidia Laudani: un racconto per chi cerca il coraggio di ricominciare e per chi crede che non ci sia via d’uscita.

Il romanzo

Il romanzo racconta la vita di Beatrice Pascal, una radiofonica che allieta le giornate degli ascoltatori con domande ed aneddoti di vita reale; tuttavia, la sua vita non è rosea come il suo lavoro. Beatrice ha vissuto un’infanzia delicata ed infelice, perché ha visto con i suoi occhi la madre soffrire per colpa del padre, violento ed assente. Questa sofferenza si è trasferita nella sua relazione più importante che si è rivelata tossica e deleteria per il suo quiete vivere, una storia di cui si porta gli strascichi per tutta la durata del romanzo.

Questo, perché Stefano come tutti gli uomini ossessivi e violenti non riesce a lasciare in pace Beatrice e quando vede uno spiraglio di felicità nella sua vita cerca di distruggerlo. Beatrice più volte rischia la vita, più volte si ritroverà a soffrire e a procurarsi lei stessa dolore. Solo l’amore nei confronti di sé stessa, riuscirà a farle comprendere quanto sia importante essere calmi e sereni.

«Ho scritto questo libro per chi ha bisogno di trovare la forza di ricominciare per chi crede che non ci sia via d’uscita» spiega l’autrice Lidia Laudiani. Scrittrice e presentatrice tv, ha realizzato numerosi servizi fotografici, televendite, video e videoclip musicali. Ha, inoltre, intervistato numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Si dice determinata, educata e rispettosa, una persona con voglia di imparare e che si impegna sempre in tutto ciò che fa. Pronta al sacrificio per migliorare, crescere e ottenere risultati sempre più importanti, continua ogni giorno a lavorare su se stessa. Si potrà ascoltarla il prossimo 8 marzo in un’occasione di riflessione.