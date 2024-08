Il Questore: «Per urgenze appuntamento anche in 24 ore»

Un po’ per prudenza e un po’ per scaramanzia quando gli si chiede se l’emergenza è risolta il questore Eugenio Spina alza le braccia e non risponde. Lascia parlare i dati. «Abbiamo 180 appuntamenti al giorno che al momento sono pieni fino a ottobre. La nuova agenda prioritaria, che ha 55 posti al giorno per le persone che hanno partenza entro 30 giorni, sta funzionando bene, non sempre i posti vengono esauriti. Per una emergenza volendo ci sarebbe posto anche domani».

Non solo. «C’è anche la possibilità per le partenze imminenti e dettate da una emergenza improvvisa di presentarsi con la documentazione direttamente in via Capriolo». A Brescia quindi vengono ricevute al Commissariato Carmine, sede dell’Ufficio Passaporti, fino a 235 persone al giorno a cui si aggiungono quelle di Desenzano, per i comuni del bacino d’utenza e di Darfo e che porta il totale a circa 300 pratiche di richiesta dal passaporto raccolte ogni giorno.

Dopo almeno due anni di grandi difficoltà dunque l’emergenza passaporti in provincia di Brescia sembrerebbe rientrata. Il condizionale è obbligatorio perché in autunno potrebbe esserci una nuova ondata di richieste di documenti anche se, con la fine del periodo delle ferie anche per gli operatori di polizia, la Questura dovrebbe essere in grado in caso di bisogno di inserire temporaneamente del personale d’appoggio.

Una svolta attesa, ed elaborata, da tempo e che ha cominciato a produrre i propri effetti alla fine dello scorso anno, quando è stata aperta l’agenda a periodi più lunghi, ed entrata in piena operatività quando è stata disponibile online la nuova piattaforma di prenotazione che permette appunto di specificare la priorità o programmare, con largo anticipo il proprio appuntamento.