Passaporto, il questore di Brescia: «Garantiremo 300 appuntamenti ogni giorno»

Con le nuove procedure introdotte a livello nazionale, secondo Spina in tre mesi saranno rilasciati più di 14mila documenti

2 ' di lettura

Il questore di Brescia Eugenio Spina - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

La principale innovazione delle nuove procedure introdotte il 13 marzo, e annunciate ieri, dalla Questura di Brescia per il rilascio del passaporto è l’abbandono del sistema della prenotazione via Pec. Ma rilevante è anche l’inserimento nell’organico degli uffici di cinque addetti in più dedicati al rilascio del passaporto. Ne abbiamo parlato con il questore Eugenio Spina. Una riforma solo bresciana o nazionale? «Dal 13 marzo la riforma del sistema di prenotazione studiato da Roma è partita prim