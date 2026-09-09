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Il premier norvegese: «L’aereo di Zelensky quasi colpito da un drone»

La rivelazione del primo ministro del Paese scandinavo all’emittente Nrk. Il velivolo del presidente ucraino sarebbe stato sfiorato mentre decollava dalla Moldova per recarsi a Oslo
Zelensky ai funerali del re di Norvegia Harald V - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Zelensky ai funerali del re di Norvegia Harald V - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe stato «quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia». Lo ha detto il premier norvegese Jonas Gahr Store all'emittente norvegese Nrk. «Questa è la realtà che sta vivendo», ha aggiunto. Zelensky si stava trasferendo dalla Moldavia a Oslo per partecipare ai funerali di del Re Harald V di Norvegia, svoltisi oggi.

L'episodio è stato riportato da Store dopo che le autorità di Kiev avevano denunciato attacchi nella notte proprio al confine tra Ucraina e Moldavia. Da chiarire ancora se vi sia un collegamento tra i due episodi. In merito alla guerra, oggi Zelensky si era detto «pronto al compromesso», mentre il Cremlino aveva espresso apertamente l'auspicio di riprendere presto i colloqui tripartiti con Kiev e Washington: «C'è una volontà politica comune di riprendere i negoziati trilaterali. Speriamo in un futuro prossimo», le parole del portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

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Volodymyr Zelenskyguerra in Ucraina
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