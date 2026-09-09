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Cremlino 'auspichiamo ripresa dei negoziati tripartiti con Ucraina e Usa'

MOSCA, 09 SET - Al momento non esistono "tabelle di marcia" per la risoluzione del conflitto in Ucraina, ma Mosca spera in una ripresa dei negoziati tripartiti, con l'Ucraina e gli Usa, in un prossimo futuro. E' quanto dichiarato dal portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, commentando le dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, secondo cui una "tabella di marcia" per la risoluzione del conflitto potrebbe emergere nelle prossime settimane. "Non discuteremo alcun punto in pubblico, soprattutto perché al momento non esistono, per così dire, tabelle di marcia formalizzati e coerenti", ha dichiarato Peskov, citato da Interfax.

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