Il luccio alla portesina racconta la vita del lago di Garda

Per capire un territorio non basta guardarlo: bisogna anche assaggiarlo. E pochi piatti raccontano il Garda - e, nello specifico, San Felice del Benaco - meglio del Luccio alla Portesina. Non è soltanto una ricetta di pesce di lago, ma un concentrato di storia locale, fatto di ingredienti che parlano del territorio e di una preparazione tramandata per generazioni, fino a diventare uno dei simboli della cucina gardesana.
Non è un caso che il Comune di San Felice del Benaco gli abbia dedicato un disciplinare De.C.O., riconoscendo ufficialmente una ricetta che appartiene alla tradizione locale. Il documento ricorda anche un aspetto affascinante: non esistono testimonianze scritte capaci di fissarne con precisione le origini. La preparazione è arrivata fino a noi grazie alla memoria delle famiglie, passando di madre in figlia e di nonna in nipote, e potrebbe risalire addirittura all’Ottocento.
La versione «alla Portesina» prende il nome dalla frazione di Portese e rappresenta una variante del tradizionale luccio del Garda. Anche gli ingredienti raccontano il territorio: il disciplinare prevede luccio pescato nel lago, limone gardesano, olio Garda Dop, aole dei laghi lombardi - o, in alternativa, sardine del Garda o filetti di acciuga - insieme a capperi, prezzemolo e aglio.
Un insieme di sapori essenziali, legati alla disponibilità dei prodotti locali e alla cucina dei pescatori. La preparazione richiede tempo e precisione. Il pesce viene cotto in un brodo aromatico con verdure, limone e vino o aceto, quindi spolpato con cura e ricoperto da un condimento preparato con olio, aole, aglio, capperi e prezzemolo.
Il passaggio decisivo arriva dopo: il luccio deve riposare e marinare per un’intera giornata, così che tutti i sapori possano amalgamarsi. Solo allora è pronto per essere servito, rigorosamente a temperatura ambiente e con la polenta ben calda.