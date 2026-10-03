Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaAmbienteBrescia e Hinterland

Il Garza si prepara alle piogge: 80 alpini hanno ripulito gli argini

I volontari dell’Ana hanno lavorato con i dipendenti del Settore Polizia Locale e Protezione civile del Comune di Brescia per rimuovere detriti, rifiuti e vegetazione dal torrente
La pulizia del torrente Garza
Fotogallery
22 foto
La pulizia del torrente Garza

Il Garza è stato ripulito da detriti, rifiuti e vegetazione per prepararlo alla stagione delle piogge. E come ormai da tradizione a lavorare lungo gli argini sono stati circa 80 volontari dell’Associazione nazionale alpini di Brescia, impegnati con mezzi d’opera e attrezzature specifiche. Al loro fianco hanno operato i dipendenti del Settore Polizia Locale - Servizio Protezione civile del Comune di Brescia, che hanno coordinato le attività e garantito la sicurezza durante le operazioni.

L’intervento straordinario eseguito nella mattinata di sabato 3 ottobre nel tratto cittadino scoperto del torrente, nelle zone di via dei Mille, via XX Settembre e via XXV Aprile.

La pulizia

La pulizia ha riguardato in particolare la rimozione del materiale che potrebbe ostacolare il regolare deflusso dell’acqua: detriti, rifiuti e vegetazione cresciuta lungo gli argini. L’obiettivo è ridurre il rischio idraulico nel caso di precipitazioni intense, favorendo il passaggio dell’acqua attraverso il tratto cittadino del corso d’acqua.

L’intervento si inserisce nel piano periodico di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico previsto dal protocollo d’intesa tra l’Ana e il Comune di Brescia. Il Garza è inoltre sottoposto al monitoraggio dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), con il supporto del Consorzio Oglio-Mella.

La manutenzione assume particolare importanza anche alla luce di condizioni meteorologiche caratterizzate da fenomeni più intensi, che possono mettere sotto pressione il reticolo idrico urbano. La pulizia degli argini e dell’alveo serve quindi a mantenere il corso d’acqua nelle condizioni necessarie per affrontare eventuali aumenti della portata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
torrente GarzapuliziaBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...