Il Garza si prepara alle piogge: 80 alpini hanno ripulito gli argini

Il Garza è stato ripulito da detriti, rifiuti e vegetazione per prepararlo alla stagione delle piogge. E come ormai da tradizione a lavorare lungo gli argini sono stati circa 80 volontari dell’Associazione nazionale alpini di Brescia, impegnati con mezzi d’opera e attrezzature specifiche. Al loro fianco hanno operato i dipendenti del Settore Polizia Locale - Servizio Protezione civile del Comune di Brescia, che hanno coordinato le attività e garantito la sicurezza durante le operazioni.
L’intervento straordinario eseguito nella mattinata di sabato 3 ottobre nel tratto cittadino scoperto del torrente, nelle zone di via dei Mille, via XX Settembre e via XXV Aprile.
La pulizia
La pulizia ha riguardato in particolare la rimozione del materiale che potrebbe ostacolare il regolare deflusso dell’acqua: detriti, rifiuti e vegetazione cresciuta lungo gli argini. L’obiettivo è ridurre il rischio idraulico nel caso di precipitazioni intense, favorendo il passaggio dell’acqua attraverso il tratto cittadino del corso d’acqua.
L’intervento si inserisce nel piano periodico di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico previsto dal protocollo d’intesa tra l’Ana e il Comune di Brescia. Il Garza è inoltre sottoposto al monitoraggio dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo), con il supporto del Consorzio Oglio-Mella.
La manutenzione assume particolare importanza anche alla luce di condizioni meteorologiche caratterizzate da fenomeni più intensi, che possono mettere sotto pressione il reticolo idrico urbano. La pulizia degli argini e dell’alveo serve quindi a mantenere il corso d’acqua nelle condizioni necessarie per affrontare eventuali aumenti della portata.