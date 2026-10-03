Il Garza si prepara alle piogge: 80 alpini hanno ripulito gli argini

I volontari dell’Ana hanno lavorato con i dipendenti del Settore Polizia Locale e Protezione civile del Comune di Brescia per rimuovere detriti, rifiuti e vegetazione dal torrente

03 ottobre 2026 1 ' di lettura

Fotogallery 22 foto La pulizia del torrente Garza Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti torrente GarzapuliziaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...