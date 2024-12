Il fumetto racconta violenza di genere e salute: la mostra al Mo.Ca

Tavole a fumetto e illustrazioni per raccontare attraverso le immagini il tema della violenza di genere in relazione alla salute. Accade al Mo.Ca - Centro per le nuove culture di via Moretto 78, in città, dove fino a venerdì 20 dicembre è possibile visitare la mostra «Viviamo in un mondo del genere?» organizzata e promossa da Medicus Mundi Italia e dalla Scuola internazionale di Comics di Brescia.

L’esposizione, visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito, chiude la seconda edizione di «CUltuRIAMOCI», iniziativa che quest’anno ha affrontato il tema del genere come determinante della salute.

Le tematiche

I contenuti emersi nell’ambito di «CUltuRIAMOCI» sono stati raccolti e tradotti in immagini attraverso un workshop condotto in collaborazione con la Scuola internazionale di Comics. I rappresentanti di alcuni enti coinvolti nella rassegna si sono confrontati con le studentesse e gli studenti sulle tematiche proposte. Sono state messe particolarmente in risalto le azioni volte alla costruzione di una consapevolezza sul tema del genere e l’attivazione di percorsi di prevenzione della violenza di genere.

Cinque sono gli ambiti affrontati: rete antiviolenza, luoghi di lavoro, medicina di genere, migrazioni e cooperazione internazionale. In un secondo momento gli studenti e le studentesse, guidati dalle docenti della scuola, hanno sintetizzato, tradotto e lavorato sulla restituzione visiva dei contenuti attraverso tavole a fumetto e illustrazioni.

Le tavole esposte al Mo.Ca - © www.giornaledibrescia.it

«Quest’anno abbiamo voluto affrontare il tema del genere come determinante della salute

individuale e collettiva - spiega Massimo Chiappa di Medicus Mundi Italia -. Un tema che per noi è anche una sfida quotidiana e sanitaria, ma anche sociale e culturale, in contesti dove le persone che incontriamo per il 90% sono donne e bambini e dove le diseguaglianze e violenze di genere, riferite non solamente alla donna, si manifestano in forma ancora più forte per diversi fattori».

La sede di Brescia

«La Scuola internazionale di Comics è una scuola di specializzazione professionale presente su tutto il territorio italiano dal 1979 - spiegano le direttrici Marta Comini e Maria La Duca -. La sede di Brescia nasce nel 2009 e da allora coltiva e promuove un’offerta formativa attenta all’evoluzione dei linguaggi visivi. Accanto alla didattica l’accademia ha come impegno, tra gli altri, quello di sviluppare progetti innovativi per tutti i corsi di studio attraverso partnership con enti e aziende esterne e la collaborazione con Medicus Mundi Italia ha centrato questo obiettivo: instaurare un dialogo fluido ed efficiente tra le realtà coinvolte e la molteplicità dei linguaggi degli studenti della Scuola internazionale di Comics di Brescia. Il risultato è una pluralità di sguardi che raccontano e traducono per immagini un tema complesso e attuale come il genere».