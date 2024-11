Il font della città di Brescia è stato usato anche dagli ambientalisti

Dopo aver campeggiato sui manifesti razzisti apparsi per le strade della città, ora il font utilizzato per la campagna di branding «Brescia la tua città europea» voluta dalla Loggia è passato tra le mani degli ambientalisti.

Extinction Rebellion Brescia, sezione locale del movimento internazionale salito alle cronache per episodi eclatanti quali per esempio l’imbrattamento di alcune opere d’arte, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram le foto delle affissioni fatte in città. «Tutto accade prima, tranne la transizione ecologica» o «Le persone fanno la differenza ma il Comune non fa la differenziata» sono alcune delle frasi, scritte per l’appunto con il font reso disponibile dal Comune a chiunque.

«Ieri sera abbiamo tappezzato le vie di Brescia di manifesti che denunciano l’inazione dell’amministrazione comunale rispetto alla crisi eco-climatica in corso – scrivono sul social gli attivisti –. Riprendendo gli slogan del nuovo brand del Comune “Brescia la tua città europea”, vogliamo porre l'accento su una realtà scomoda: la crisi climatica è in atto e il Comune non sta facendo abbastanza per contrastarla».