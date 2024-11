Manifesti razzisti a Brescia, il commento del centrodestra

Arriva la reazione del centrodestra cittadino alle affissioni razziste rinvenute nella mattinata dello scorso 5 novembre in viale della Bornata, che sfruttano il logo del Comune di Brescia e il font recentemente divulgato in occasione della presentazione del brand della città.

Leggi anche Il font della città di Brescia è stato usato per manifesti razzisti

Gli slogan e la reazione

«Con le lame in via Milano», «Al maranza non si comanda», «Tra i giargia e’l sporc», «L’ultimo arrivato viene prima di te» alcune delle frasi comparse sui manifesti affissi nella notte tra il 4 e il 5 novembre scorsi.

«Qualche “buontempone” si è divertito a “correggere” i manifesti della (costosa) campagna di comunicazione di Laura Castelletti, sindaco di Brescia – ha scritto Rolfi in un post sulla sua pagina Instagram –. In Loggia i radical chic l’hanno presa molto male. Quindi obiettivo centrato! Io invece la trovo simpatica ed efficace. Del resto la satira andrebbe accettata sempre, non solo quando colpisce gli avversari».

Il commento della Loggia

Il commento del leader del centrodestra cittadino arriva all’indomani del commento della maggioranza, che in un comunicato ha tenuto a specificare come «i manifesti sono stati affissi abusivamente su aree pubbliche, interrompendo il flusso di informazione programmata e causando un danno economico all’ente, che ha dovuto procedere alla loro rimozione e al ripristino della cartellonistica precedente». Inoltre le affissioni abusive «veicolano messaggi di contenuto razzista e utilizzano toni volgari – aggiungono dalla Loggia – e riportano impropriamente il logo del Comune, il cui utilizzo deve essere concesso e autorizzato. Il Comune si riserva di attuare tutte le verifiche del caso e intraprendere le strade necessarie per tutelare la sua immagine, perseguendo legalmente gli autori di tali azioni».