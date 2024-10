La città di Brescia è anche un brand

Da oggi la scritta «Brescia la tua città europea» sarà un po’ dappertutto: autobus, facciata della Loggia, cartelloni, banner sui corsi. Si tratta del progetto di city branding a cui la sindaca Laura Castelletti pensava da una decina d’anni — quando ancora era assessora alla cultura e vicesindaca di Emilio del Bono — e che da ottobre 2024 è concretamente realtà.

In altre parole, ora Brescia è un marchio con un suo logo e un suo motto, che però non nascono da zero. Il brand che l’Amministrazione comunale ha pensato, e che ha sviluppato insieme a un team di professionisti e professioniste della comunicazione, racchiude l’essenza della città, rendendola ancora più riconoscibile e dandole un’identità più coesa, dando a Brescia l’opportunità di comparire ancora più facilmente sui radar europei (del turismo, ma non solo).

In questo contesto, la città ora ha anche un suo font. Si chiama Brescia Sans e tutti lo possono scaricare e usare a piacimento, in modo che si diffonda e che racchiuda graficamente sotto a un unico cappello le iniziative bresciane (sociali, culturali, industriali...).

Il brand «Brescia»

La presentazione del brand Brescia al Borsoni - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il progetto di city branding presentato al Teatro Borsoni il 14 ottobre 2024 è stato commissionato dall’Amministrazione comunale per la città di Brescia, che ha coinvolto diverse realtà cittadine (aziende, associazioni, istituzioni, cittadini...) chiedendo loro a quali valori associassero Brescia. Ne è uscita l’idea di una città schietta e diretta, fatta di persone per le quali i fatti contano più delle parole e che ritengono che l’intraprendenza sia motore di tutto.

Su questi valori l’agenzia Gummy Industries ha costruito il marchio, con frasi brevi e significative, il carattere tipografico ad hoc e la campagna di comunicazione.

La potenzialità del city branding

In effetti Brescia è tra le prime a darsi un city branding. Lo farà a breve anche Torino, ma il lancio è previsto per il 24 ottobre.

Per capire la potenzialità delle operazioni come questa, può essere utile pensare a «I ♥ NY», la frase simbolo di Manhattan, ma anche alla royal family britannica, che oggi è indirettamente un brand che identifica il Regno Unito e che porta moltissimo turismo. Lo si può fare anche per città più piccole, potenzialmente, ed è questa l’idea dell’Amministrazione, che vuole dare una voce univoca al territorio, aumentando anche il potere attrattivo.

Il manifesto

Avere un brand significa per Brescia avere un suo manifesto identitario e programmatico. Quello sviluppato dall’Amministrazione è questo:

«Brescia è la tua città europea perché qui: si sogna in grande; Brescia non ha paura di puntare in alto perché visione e ambizione si respirano in ogni angolo; anche il piccolo conta; Brescia protegge e valorizza tutto ciò che è locale per essere unica nel panorama internazionale; la cultura è multicultura; Brescia è un crocevia di tradizioni e culture che arricchiscono ogni esperienza; tutto accade prima; Brescia non perde tempo ma lo conquista, permettendo alle idee di trasformarsi subito in azioni; le persone fanno la differenza; Brescia anticipa il futuro lasciandosi modellare dall’impegno, dal talento e dalla passione di chi la abita».