Il Comune di Brescia premiato per il progetto sul «gemello digitale» della città

Il Comune di Brescia si è aggiudicato il «Premio Pa a Colori di Forum Pa 2024!» nella categoria Pa Vicina assegnato ieri al Palazzo dei Congressi di Roma.

Il progetto della Loggia è «Brescia Digi.T»: prevede lo sviluppo del gemello digitale, un modello virtuale della realtà cittadina costruito a partire dai dati e dalla mappatura 3D della città, che consentirà di analizzare il contesto urbano sotto diverse prospettive.

Sarà uno strumento funzionale alla programmazione e alla pianificazione di interventi nel contesto urbano, permettendo di valutarne gli eventuali impatti e di guidare l’evoluzione del territorio e dell’intero ecosistema cittadino, al fine di migliorare e rendere più efficiente il processo decisionale. Inoltre, la piattaforma permetterà di continuare nel percorso di attrattività della città come meta turistica, valorizzando l’accesso alle esperienze culturali così come attivare simulazioni di scenari correlati a potenziali eventi di crisi.

L’assessore

L’assessore con delega all'Innovazione sociale ed economica e alla Transizione digitale Andrea Poli ha ritirato il premio: «Questo riconoscimento conferma la bontà del progetto del gemello digitale che la nostra sindaca ha fortemente voluto e avviato e che oggi è in piena fase di implementazione. Brescia è una città complessa e per essere governata al meglio è fondamentale avere strumenti in grado di avvicinare i cittadini al processo decisionale e condividere con loro e con gli operatori economici strumenti abilitanti in grado di interconnettere fenomeni che hanno una natura diversa, ma che impattano enormemente nella vita dei bresciani».

E ha aggiunto: «Entro la fine dell’estate completeremo la validazione dei dati relativi alla prima rilevazione 3D della nostra città effettuata sulla tratta della futura linea T3 del tram; se la validazione darà esito positivo procederemo con l’affidamento definitivo per completare la mappatura dell’intera città entro il 2025, anno in cui verrà conclusa anche l’integrazione dei dati dei nostri partner e l’installazione della sensoristica intelligenza nei punti strategici della nostra città. Inoltre, entro fine anno completeremo l’integrazione dei dati raccolti nella dashboard di controllo e saremo in grado di pubblicare i primi risultati».