Il Cfp Zanardelli di Villanuova si amplia: piano da 764mila euro

Il complesso che ospita il Cfp valsabbino è, lo ricordiamo, di proprietà della Provincia . È composto da diversi corpi di fabbrica collegati da una corte comune. Tra di essi, oltre alle aule, ai laboratori e alla palestra, c’è anche un edificio, oggi dismesso, in passato destinato ad abitazione del custode . Ed è proprio quest’ultimo che sarà oggetto di opere di ristrutturazione , efficientamento energetico e adeguamento alla normativa antisismica.

Un intervento radicale, in quanto l’immobile è stato costruito negli anni cinquanta-sessanta del secolo scorso e da allora non è più stato interessato da modifiche e significative manutenzioni; senza contare che l’originaria destinazione residenziale lo rende inidoneo agli usi previsti per il futuro.

Verso il progetto definitivo

Dalla ristrutturazione potrebbe derivare la realizzazione di due nuove aule, capaci di accogliere 25 studenti ciascuna, e di due laboratori, con i relativi servizi igienici. «Questo, almeno, è quanto è stato ipotizzato nel progetto di partenza – precisa Giovanmaria Flocchini, presidente della Comunità montana di Vallesabbia, ente beneficiario del finanziamento e soggetto attuatore –. Al progetto definitivo si arriverà però solo con il coinvolgimento della direzione della scuola, della Provincia e del Comune, così da individuare la soluzione più adatta».

Quel che è certo è che l’opera è considerata da tutte le parti come strategica per migliorare l’accesso alle opportunità educative, incrementare la qualità della formazione professionale e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro del territorio. Oltre a offrire, grazie all’aumento degli spazi, una gamma più ampia di corsi, aule e laboratori saranno infatti progettati per favorire l’impiego di tecnologie avanzate e metodi didattici innovativi, in linea con le aspettative delle aziende locali.

I costi

I costi dell’intervento assommano a 764mila euro. Un importo, questo, finanziato per trecentomila euro nell’ambito del piano di rivitalizzazione delle Aree interne lombarde predisposto dalla Regione, che si è avvalsa anche delle risorse del Fesr, il fondo europeo di sviluppo.

Dalla Regione arriveranno poi altri 274mila euro, mentre Provincia e Comune contribuiranno rispettivamente con 160mila e trentamila euro.