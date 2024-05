Il bresciano bloccato in Yemen tornerà in Italia domani mattina

«Volo confermato. Ci hanno detto che si parte domenica mattina alle 8:30». Così Gianluca, quarantenne bresciano che con la compagna e altri 13 connazionali da una settimana è bloccato sull’isola di Socotra nello Yemen, in un’area del mondo fortemente sconsigliata dalla Farnesina.

Dopo tre voli cancellati nei giorni scorsi - ufficialmente per maltempo ma sullo sfondo c’è la guerra civile in atto dal 2014 - ora sembra la volta buona per il ritorno del gruppo italiano passando da Abu Dhabi.

«Sembra concreta l’ipotesi che nelle prossime ore i bresciani e tutti gli altri nostri connazionali presenti da giorni sull’isola di Socotra facciano finalmente rientro in Italia. È giusto quindi ringraziare tutte le istituzioni e la rete diplomatica italiana che si sono attivate per concludere questa vicenda» commenta il deputato bresciano di Fratelli di Italia Giangiacomo Calovini, componente della commissione Esteri della Camera.

Che aggiunge: «Ovviamente l’invito per il futuro è che tutti seguano però in modo scrupoloso le indicazioni che fornisce la Farnesina sul sito Viaggiare sicuri per evitare inconvenienti come quello accaduto sull’isola yemenita in queste ore».