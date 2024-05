Un turista bresciano è bloccato da giorni sull’isola di Socotra, al largo dello Yemen

Un bresciano è bloccato con altri 14 turisti italiani da giorni sull’isola di Socotra, nello Yemen. Il gruppo era partito da Abu Dhabi con un volo – l’unico settimanale che porta all’isola – ma a causa della guerra civile in atto nel Paese non sa più come fare rientro. «Non ci danno notizie, non sappiamo nulla» ammettono gli italiani, che riconoscono anche di aver effettuato una scelta azzardata.

In merito all’isola di Socotra, il Ministero degli Esteri sul suo sito Viaggiare sicuri ricorda che «è assolutamente sconsigliato recarsi nell’attuale situazione» e che «l’Ambasciata d’Italia a Sana’a ha sospeso le proprie attività fino a nuovo avviso».

Sulla vicenda dei nostri connazionali si sta già muovendo la Farnesina.

Il mito di Socotra sui social

Fino a pochi anni fa, Socotra era uno dei luoghi più remoti del mondo e sconosciuto ai più. Diventata virale su Instagram e TikTok grazie a video mozzafiato pubblicati da influencer e travel blogger, l’isola è diventata una meta turistica sempre più popolare. Nonostante non sia ancora pronta ad accogliere il turismo di massa, sia perché non ha grandi strutture ricettive e sia per gli scarsi collegamenti, Socotra ha accolto negli ultimi anni molti più turisti del solito.

Dotata di un ecosistema unico, caratterizzato da una flora rarissima, sabbia bianca e acque cristalline, l’isola è finita nel calendario di diversi tour operator, nonostante gli avvisi della Farnesina.