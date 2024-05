Il bresciano bloccato in Yemen è ripartito per il rientro in Italia

Sono ripartiti questa mattina dall’isola di Socotra e sono arrivati ad Abu Dhabi i 15 italiani tra cui il bresciano con la fidanzata che per una settimana sono rimasti bloccati sull’isola al largo dello Yemen.

«Stanno ovviamente tutti bene non essendoci mai stata alcuna emergenza particolare e tra poche ore torneranno in Italia. Un ringraziamento doveroso va alla Farnesina ed alla nostra Ambasciata ad Abu Dhabi che si sono prontamente attivate per fornire ogni tipo di assistenza a tutti i nostri connazionali» afferma Giangiacomo Calovini, capogruppo di FdI in commissione Affari esteri della Camera.