Il «21 grammi» compie otto anni e diventa modello di inclusione

«L’inclusione della diversità è qualità. Qualità della vita». Ne è convinto Giovanni Maggiori, forte dell’esperienza del «21 grammi», il bar inclusivo di viale Italia nato otto anni fa da un’idea del Centro bresciano Down e gestito dalla cooperativa Big Bang di cui è presidente. Un locale che la sindaca Laura Castelletti ha definito «una sfida diventata un modello di inclusione. Un modello che ha saputo abbattere molti pregiudizi rendendo Brescia più rispettosa».

Primo utile operativo

L’occasione per parlarne si è presentata oggi in Loggia quando le realtà che hanno creduto e sostenuto questo progetto si sono riunite per festeggiare il suo ottavo compleanno e soprattutto un importante traguardo. Ossia il primo utile operativo raggiunto col bilancio 2023.

Cena benefica, come iscriversi

La festa iniziata oggi continuerà lunedì 11 marzo alla Tenuta 6 Ore di Gambara, dove è prevista la cena benefica utile per anticipare l’estinzione del mutuo del locale. Ai fornelli ci saranno lo chef stellato Stefano Cerveni e la pastry chef Annalisa Borella. La quota minima di adesione è 200 euro a persona; al link le iscrizioni