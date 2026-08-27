Il «Caffè con il direttore» torna il 22 settembre

Sarà martedì 22 settembre, alle 17.30, il secondo appuntamento con il «Caffè con il direttore», l'evento riservato in esclusiva agli abbonati del Giornale di Brescia. Dopo il successo della prima edizione, che si è tenuta nel luglio scorso, esaurendo in breve tempo il numero massimo di adesioni, si è pensato di proporre tale incontro in via continuativa.
Spazio dunque a un ulteriore momento di incontro nella sede del giornale, martedì 22 settembre appunto, in via Solferino 22, sempre con lo stile del piccolo gruppo e della convivialità, poiché il valore del legame consiste proprio nel potersi vedere e parlarsi, confrontarsi, in libertà.
Per quanto riguarda la parte pratica, chi ha in essere un abbonamento cartaceo o alla copia digitale o ancora all’edizione online e volesse partecipare potrà farne richiesta utilizzando l’apposito portale, seguendo il link nella mail loro indirizzata. Per coloro che invece hanno sottoscritto un abbonamento del giornale di carta ma non si sono ancora registrati nell’area digitale, il consiglio è quello di provvedere immediatamente, così da usufruire delle opportunità che l’abbonamento comporta. Per rendere più agevole il tutto, chi è interessato potrà accedere tramite l’url eventi.giornaledibrescia.it . In alternativa, gli abbonati che non riescono a registrarsi potranno chiedere di prenotarsi all’evento chiamando il numero 030 3790220 oppure scrivendo una mail ad abbonati@giornaledibrescia.it.
Tornando al nocciolo dell’iniziativa, l’idea è sempre la stessa, cioè rendere partecipi lettori e lettrici di un giornale come il nostro, che non si limita a raccontare, bensì che «sta» nella comunità, facendone pienamente parte, contribuendo costantemente a formarla.
Una visione confortata dal numero di persone che vengono raggiunte ogni giorno dai nostri mezzi, sfiorando ogni giorno i 320mila contatti tra copie cartacee, edizione digitale e sito web. A ciò si aggiungono gli oltre 175mila contatti nel giorno medio per Teletutto e i 29mila di Radio Bresciasette, con altri centinaia di migliaia di follower sui vari canali social. Una platea ampia, amplissima, che proprio negli abbonati ha una base solida, impegnando la redazione a un lavoro di sempre maggiore qualità.