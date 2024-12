I Vigili del fuoco celebrano santa Barbara, protettrice del Corpo

Diecimila interventi, ma solo il 30% sono legati a incendi. Il ruolo dei Vigili del Fuoco, ricordato come ogni anno oggi (4 dicembre) giorno di santa Barbara protettrice del Corpo, è sempre più complesso: «È stato un anno nel quale siamo stati molto concentrati su obiettivi e compiti istituzionali – ha detto il comandante provinciale di Brescia Luigi Giudice - , un cammino percorso con grande attenzione, un sentiero accidentato, ma che siamo riusciti a compiere con grande soddisfazione.

Le celebrazioni dei Vigili del fuoco per santa Barbara - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Abbiamo affrontato diverse emergenze, ma siamo riuscite a fronteggiarle in modo professionale: soccorso persone, interventi di protezione civile, interventi legati alle avverse condizioni meteo-climatiche».

Le benemerenze

La cerimonia, che si è svolta prima nella sede di via Scuole con la deposizione della corona, e poi in duomo con la messa, ha visto anche la consegna delle benemerenze: nella nostra provincia sono circa 400 gli uomini e le donne che fanno parte del corpo, compresi i volontari.

«Siamo in linea con le tendenze nazionali – ha concluso il comandante - , non abbiamo particolari problemi sugli automezzi, perché ci vengono forniti in maniera costante dal centro. Per il numero di uomini e donne, invece, dovremmo completare le dotazioni organiche, a cui sopperiamo con la buona volontà del personale. Per fortuna ci sono tanti giovani che vogliono diventare vigili del fuoco, molti vengono dal volontariato che è molto sentito in questa provincia: siamo un corpo attrattivo, c’è cambio generazionale».