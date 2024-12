Incendio nel centro di Quinzano d’Oglio, sul posto i Vigili del fuoco

A fuoco il tetto di uno stabile in pieno centro a Quinzano, paura tra i residenti. A dare l’allarme è stata una passante che ha visto il fumo uscire da una palazzina in via Mazzini. Grazie al pronto intervento dei pompieri però l’incendio è stato domato e non si è propagato alle abitazioni limitrofe. I Vigili del fuoco intervenuti sono riuscivi a circoscriverlo alla soffitta che sarà dichiarata inagibile.

A quanto si apprende le fiamme sarebbero partite dalla canna fumaria. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco con quattro mezzi: da Verolanuova e Orzinuovi sono arrivate due Aps, mentre da Brescia oltre all’autopompa è stata inviata anche un’autoscala. In via Mazzini, strada completamente chiusa, sono arrivati anche i sanitari del 118 e due pattuglie dei carabinieri, la Radiomobile da Verolanuova e i colleghi della stazione di Quinzano. Sono in corso le operazioni di bonifica.