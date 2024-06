Brescia e Vigili del fuoco: unione indissolubile nel segno dell’altruismo

Si è concluso con una mattinata di festa sotto il sole il 28esimo raduno nazionale dell’Associazione Vigili del fuoco che negli ultimi giorni ha colorato la città. Dopo la messa in Duomo celebrata dal vescovo Pierantonio Tremolada, circa mille persone - Vigili del fuoco, pompieri in pensione, volontari e membri di altre associazioni - hanno sfilato accompagnati dalle musiche delle bande di Verolanuova e Borgo Trento tra via Cardinal Querini, via Mazzini, corso Zanardelli, corso Palestro e via Gramsci, prima di arrivare in piazza Mercato, dove, alla presenza delle autorità, è stato innalzato il tricolore.

Un momento iconico che ha sancito l’unione indissolubile tra Brescia e i Vigili del Fuoco nel segno del coraggio e dell’altruismo, proprio come ha ricordato monsignor Tremolada nell’omelia: «Voi salvate le vite dal fuoco che distrugge - ha detto rivolgendosi ai presenti in Duomo -. Il vostro impegno ci ricorda che non deve mai mancare la volontà di opporsi a chi cerca di distruggere la società. Avete il coraggio di affrontare il pericolo per il bene di tutti, evitando di pensare solo a voi stessi: vi siamo grati per questo».

La partecipazione della città

La città ha abbracciato i Vigili del fuoco con una grossa partecipazione, sia durante la sfilata che alla cerimonia ufficiale in piazza Mercato. «Sono onorata che Brescia abbia ospitato questa iniziativa - ha sottolineato la sindaca Laura Castelletti -. Essere Vigili del fuoco è più di un lavoro, lo dimostrate affrontando ogni giorno situazioni difficili per garantire la sicurezza della cittadinanza, che con voi costruisce una rete. Ogni volta che indossate la divisa rappresentate un corpo riconosciuto universalmente: Brescia vi è grata per quanto fate».

Parole confermate anche dai dirigenti dei Vigili del fuoco presenti in città. «Siamo qui per rafforzare vincoli di fratellanza e amicizia grazie alla partecipazione», ha evidenziato il presidente nazionale dell’Associazione Enrico Marchionne, seguito dal capo del Corpo nazionale Carlo Dall’Oppio: «La sicurezza si persegue con la collaborazione. Siamo accanto ai cittadini come una grande squadra, per sviluppare esempi positivi e utili alla società» e dal capo Dipartimento Renato Franceschelli: «Il gradimento dei Vigili del fuoco è molto alto e in questi giorni siamo riusciti a entrare in contatto con tantissime persone: la Repubblica è fatta anche di queste realtà». Tutti e tre hanno chiuso i propri discorsi con un «Viva Brescia», che ha reso omaggio alla città.

Da New York

Alla mattinata hanno partecipato anche due vigili del fuoco di origini italiane del dipartimento di New York, Lucio e Nicholas, che hanno consegnato due regali speciali all’Associazione: una croce creata con l’acciaio delle Torri gemelle sulla quale sono state impresse le iniziali di World Trade Center e la data 11 settembre 2001; e un casco - ritirato da Luciano Burchietti del direttivo dell’Associazione - riportante la cifra 343, ovvero il numero di pompieri morti per l’attentato.