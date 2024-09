I quattro borghi bresciani tra i più belli d’Italia

Basterebbe poco meno di un anno, procedendo a tappe giornaliere, per visitare tutti i borghi più belli d’Italia. Per vedere quelli che si trovano in provincia di Brescia, invece, sarebbero sufficienti due weekend. Sono infatti 360 i borghi che fanno parte della lista dei più belli della penisola, e quattro di questi si trovano nel Bresciano. Stiamo parlando di Montisola, Gardone Riviera, Tremosine sul Garda e Bienno. E in occasione del sedicesimo Festival dei borghi più belli d’Italia, che quest’anno si terrà in Calabria il 6,il 7 e l’8 settembre, celebriamo la bellezza di questi paesi, veri e propri gioielli del nostro territorio.

Lago di Garda

Sul Benaco, Gardone Riviera e Tremosine sul Garda. Il primo soprannominato la città giardino, per i suoi numerosi spazi verdi, da un secolo è un centro turistico apprezzato da viaggiatori di ogni dove, tanto attraente da diventare casa del poeta più esteta di tutti. Il secondo, a qualche centinaio di metri più in alto rispetto al livello dell’acqua, famoso per il suo affaccio suggestivo sul lago e per la sua Strada della Forra, considerata una delle strade più belle del mondo.

Lago d’Iseo

Sul Sebino, invece, è quello di Monte Isola il nome che compare nella lista dei borghi più belli d’Italia. Per la sua posizione unica, infatti, attrae migliaia di turisti ogni anno, tant’è che nel 2019 Montisola è anche arrivata terza nella classifica European Best Destination.

In Valle Camonica

Non solo i laghi però affascinano i viaggiatori. Bienno, antico borgo medievale della Val Camonica, dove la lavorazione del ferro e l’artigianato sono tradizioni ancora vive, ne attrae in migliaia ogni anno, con la sua celebre Mostra Mercato.

A dimostrazione che anche le valli bresciane riscuotono successo, basti pensare a Bagolino, che è in corsa per entrare nella lista dei Borghi più belli del 2024. Destinazioni, dunque quelle bresciane, che sanno affascinare con la loro ricchezza ambientale incontaminata. Borghi degni, insomma, di essere considerati tra i più belli d’Italia.