Bagolino è in corsa per diventare uno dei borghi più belli d’Italia 2024

Bagolino è in corsa per entrare a far parte dei Borghi più belli d’Italia 2024. Il Comune valsabbino, che aveva avviato nel 2022 il percorso per ricevere il riconoscimento, è stato selezionato dall'associazione nazionale che raggruppa i Borghi più Belli d’Italia e ora passa alla fase successiva di verifica sul campo.

A quel punto potrebbe arrivare l'ufficializzazione dell’adesione all'associazione.

«Per noi è una grande soddisfazione essere stati inseriti nella candidatura dei Borghi più Belli d'Italia» dice il sindaco di Bagolino Marca Gianzeno. «È un attestato che - continua - ci vedrà protagonisti e promotori della storia e cultura di un borgo millenario quale è Bagolino».

Soddisfatta anche l’assessora regionale al Turismo Barbara Mazzali, che sottolinea il fascino medievale del comune bresciano, ma a anche i suoi scorci mozzafiato e i «prodotti gastronomici dal sapore inconfondibile come il formaggio Bagòss». «Regione auspica l'ingresso di questo gioiello lombardo tra i Borghi più belli d'Italia, una occasione unica per migliorare la visibilità di Bagolino», dice l’assessora.