I bresciani arrivati dal Nepal: «Il pensiero va a chi è ancora sotto il fango»

Marco Lombardi e Giovanni Fassini sono rientrati a casa dopo essere rimasti bloccati in Nepal dalle alluvioni e dalle frane. I due escursionisti raccontano un territorio devastato e chiedono attenzione per la popolazione ancora in difficoltà

Giovanna Zenti Giornalista 29 agosto 2026 1 ' di lettura

I due escursionisti bresciani a Orio - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti alluvione in NepalalluvioneNepal Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...