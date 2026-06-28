Dagli hobbisti alla musica, a Passirano un ricco calendario estivo

Passirano accoglie l’estate in grande stile con festival, sagre ed esposizioni. Ad aprire le danze sarà il collaudato appuntamento con la fiera mensile «Passirano in piazza», previsto per domenica 5 luglio.
Dalle 9.30 fino alle 22 piazza Europa si trasformerà in un dinamico mercato a cielo aperto grazie al nuovo orario estivo. Espositori di artigianato, hobbisti, banchi di antiquariato e produttori agricoli a chilometro zero metteranno in mostra il meglio del territorio franciacortino. Non mancheranno aree dedicate allo street food, alle crêpes e ai dolci tradizionali per unire lo shopping al piacere della buona tavola.
La solidarietà e la tradizione gastronomica saranno invece le protagoniste assolute nella serata di venerdì 24 luglio. Presso gli spazi parrocchiali della Chiesa di Passirano si terrà infatti il tradizionale appuntamento con lo spiedo bresciano, organizzato dal locale Gruppo Aido.
Evento benefico
Un evento benefico cruciale per l’associazione, che permette di raccogliere fondi per la sensibilizzazione sulla donazione di organi, offrendo al contempo l’opportunità di gustare una delle eccellenze culinarie più amate e identitarie dell’intera provincia.
Luglio a Passirano significa anche fare rete con le realtà e i festival del territorio circostante. Sabato 25 luglio, i riflettori si sposteranno a pochissimi chilometri di distanza, nel suggestivo Parco del Maglio della vicina Ome, per la rassegna musicale «Diluvio Festival».
L’evento richiama ogni anno moltissimi giovani bresciani e non grazie a una programmazione artistica contemporanea e a iniziative alternative e di forte impatto sensoriale come la celebre performance «Eyes Be Quiet».
Tra mercati artigianali, sapori nostrani, solidarietà e musica immersa nella natura, l’estate a Passirano conferma la vivacità di una comunità che sa valorizzare le proprie radici e il proprio territorio guardando al futuro.