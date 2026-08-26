Bbc: «Harry e Meghan oggi nel Regno Unito con Archie e Lilibet»

Il principe Harry e Meghan Markle tornano oggi nel Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet. La coppia è partita dalla California con un volo diretto verso il Regno, secondo quanto appreso dalla Bbc. «Non commentiamo questo genere di notizie», ha fatto sapere un portavoce dei duchi di Sussex, senza confermare ufficialmente il rientro.
Il rientro nel Regno Unito era stato anticipato nei giorni scorsi. Harry e Meghan non torneranno a ricoprire incarichi ufficiali per la famiglia reale, ma vivranno in Gran Bretagna come membri non operativi della Royal Family. Secondo le indiscrezioni, la loro nuova base sarà una proprietà privata nei Cotswolds, nell’area a ovest di Londra.
Anche i due figli della coppia si preparano a una nuova quotidianità britannica. Archie e Lilibet sono stati iscritti a scuola e il nuovo anno scolastico dovrebbe iniziare la prossima settimana.
La situazione
Harry e Meghan avevano lasciato il Regno Unito e rinunciato agli incarichi ufficiali all’inizio del 2020, trasferendosi in California nel marzo dello stesso anno. Una scelta che aveva segnato una profonda rottura con la famiglia reale e che negli anni successivi è stata accompagnata da interviste e dichiarazioni pubbliche molto critiche nei confronti della monarchia.
Re Carlo III sarebbe stato informato del trasferimento all’inizio di agosto. A luglio il principe Harry, Meghan e i figli avevano incontrato il sovrano nella sua residenza di Highgrove. Secondo quanto riferito dalla Bbc, tuttavia, durante quella visita il trasferimento nel Regno Unito non sarebbe stato discusso.