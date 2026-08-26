Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Bbc: «Harry e Meghan oggi nel Regno Unito con Archie e Lilibet»

Secondo l’emittente britannica è il giorno in cui il principe e la moglie, duca e duchessa del Sussex, tornano in Uk dopo la rottura con la famiglia reale nel 2020
Harry e Meghan - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Harry e Meghan - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il principe Harry e Meghan Markle tornano oggi nel Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet. La coppia è partita dalla California con un volo diretto verso il Regno, secondo quanto appreso dalla Bbc. «Non commentiamo questo genere di notizie», ha fatto sapere un portavoce dei duchi di Sussex, senza confermare ufficialmente il rientro.

Il rientro nel Regno Unito era stato anticipato nei giorni scorsi. Harry e Meghan non torneranno a ricoprire incarichi ufficiali per la famiglia reale, ma vivranno in Gran Bretagna come membri non operativi della Royal Family. Secondo le indiscrezioni, la loro nuova base sarà una proprietà privata nei Cotswolds, nell’area a ovest di Londra.

Anche i due figli della coppia si preparano a una nuova quotidianità britannica. Archie e Lilibet sono stati iscritti a scuola e il nuovo anno scolastico dovrebbe iniziare la prossima settimana.

La situazione

Harry e Meghan avevano lasciato il Regno Unito e rinunciato agli incarichi ufficiali all’inizio del 2020, trasferendosi in California nel marzo dello stesso anno. Una scelta che aveva segnato una profonda rottura con la famiglia reale e che negli anni successivi è stata accompagnata da interviste e dichiarazioni pubbliche molto critiche nei confronti della monarchia.

Re Carlo III sarebbe stato informato del trasferimento all’inizio di agosto. A luglio il principe Harry, Meghan e i figli avevano incontrato il sovrano nella sua residenza di Highgrove. Secondo quanto riferito dalla Bbc, tuttavia, durante quella visita il trasferimento nel Regno Unito non sarebbe stato discusso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
principe HarryMeghan MarkleHarry e MeghanSussex
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...