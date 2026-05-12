Hantavirus: rintracciato a Milano un turista a rischio, è in quarantena

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In quarantena

L’Italia – spiega il ministero – ha ricevuto la segnalazione dal governo britannico e il ministero della Salute, con il supporto del Ministero dell’Interno, ha rintracciato il turista e contattato la Regione Lombardia che si è subito attivata. Il turista è stato trasportato all’ospedale Sacco di Milano per la quarantena, in base a quanto stabilito dalla circolare ministeriale dell’11 maggio. Con lui, al Sacco, per precauzione, anche un accompagnatore che viaggia con il turista. Il Ministero sottolinea che «continuerà a informare con tempestività e trasparenza sull’evolversi della situazione».