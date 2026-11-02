Halloween, la Finanza sequestra 337mila articoli non sicuri

È stato un fine settimana di controlli in negozi ed empori quello delle festa di Halloween per la Guardia di Finanza. Le verifiche, iniziate già giovedì, in città e provincia hanno portato complessivamente al sequestro di 337mila articoli ritenuti non sicuri e non conformi alle normative europee. Nel corso delle ispezioni all’interno degli esercizi commerciali sono stati individuati anche 17 lavoratori in nero e sette stranieri irregolari.
Le sanzioni
«I servizi hanno interessato molteplici esercizi commerciali distribuiti sia nel capoluogo che nell’hinterland e nella provincia, coinvolgendo in particolare i comuni di Brescia, Bagnolo Mella, Leno, Montichiari, Esine, Darfo Boario Terme, Nave, Mazzano e Gavardo con sanzioni per 305mila euro», scrive la Finanza. Le Fiamme Gialle hanno lavorato su un doppio fronte: oltre alle attività di vendita di costumi e accessori sono stati controllati anche bar e locali precedentemente individuati come ad alta affluenza ed è all’interno di questi che sono state riscontrate le irregolarità. Nei confronti di cinque attività la Finanza ha chiesto all’Ispettorato del lavoro di valutare la sospensione. Le sanzioni per i locali sono state in totale di oltre 100mila euro. Su uno dei locali sono state avviate anche verifiche fiscali per verificare l’esatto ammontare degli incassi